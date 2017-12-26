«Вот это босс»: Анна Семенович и Ксения Новикова обсуждают подросшего сына Нади Ручки
Этой осенью популярная певица Надя Ручка впервые стала мамой. На днях она опубликовала трогательный снимок, на котором можно рассмотреть лицо ее малыша. Коллеги звезды восхищены четырехмесячным Левой, а гордая мама с удовольствием обсуждает его с ними.
«Лева!)» — восклицает директор Ксения Черенкова. «Надюша, какие вы хорошие))) лю», — пишет певица Ксения Новикова. «Вот это босссссс», — поддержала ее коллега Анна Семенович.
«Ага)) в шляпе из «Хлопушек»))», — смеется молодая мама.
«Чудесная фотография! Так и веет теплом, добротой и любовью», «Боже мой, какие вы все красивые и счастливые! Слава богу», «Какие красивые! Как приятно смотреть на вас! Семья», «Какой малыш у вас взрослый так вырос», «Какие вы уже большое) Агент 007», — пишут восхищенные подписчики.
Звезда рассказала, что ее карликовый пудель Федя уже успел подружиться с Левой, но реагирует на него «с заботой и опаской». «Малыши растут стремительно).. у них каждый месяц крутые перемены. Взрослому такое не потянуть))», — улыбается она.
Снимок, на котором Надя запечатлена с малышом и гражданским мужем Денисом Боярко, был сделан на детском празднике, организованном ее подругой, бизнес-леди Светланой Ермоловой. Это был их первый совместный выход в свет.
Фото: instagram