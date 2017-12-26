Коллеги Нади Ручки из «Блестящих» восхищены ее четырехмесячным сыном.

Этой осенью популярная певица Надя Ручка впервые стала мамой . На днях она опубликовала трогательный снимок, на котором можно рассмотреть лицо ее малыша. Коллеги звезды восхищены четырехмесячным Левой, а гордая мама с удовольствием обсуждает его с ними.

«Лева!)» — восклицает директор Ксения Черенкова. «Надюша, какие вы хорошие))) лю», — пишет певица Ксения Новикова. «Вот это босссссс», — поддержала ее коллега Анна Семенович.

«Ага)) в шляпе из «Хлопушек»))», — смеется молодая мама.

«Чудесная фотография! Так и веет теплом, добротой и любовью», «Боже мой, какие вы все красивые и счастливые! Слава богу», «Какие красивые! Как приятно смотреть на вас! Семья», «Какой малыш у вас взрослый так вырос», «Какие вы уже большое) Агент 007», — пишут восхищенные подписчики.

Звезда рассказала, что ее карликовый пудель Федя уже успел подружиться с Левой, но реагирует на него «с заботой и опаской». «Малыши растут стремительно).. у них каждый месяц крутые перемены. Взрослому такое не потянуть))», — улыбается она.

Снимок, на котором Надя запечатлена с малышом и гражданским мужем Денисом Боярко, был сделан на детском празднике, организованном ее подругой, бизнес-леди Светланой Ермоловой. Это был их первый совместный выход в свет.

Фото: instagram