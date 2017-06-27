Солистка группы «Блестящие» Надежда Ручка впервые стала мамой, подарив своему возлюбленному Денису Боярко малыша.

О том, что звезда ждет первенца, стало известно в апреле. О своем интересном положении Ручка узнала накануне Нового года. Беременность стала для артистки настоящей неожиданностью, хотя она чувствовала, что готова к материнству, ведь в ноябре 2016 года ее возлюбленный Денис Боярко сделал Наде предложение.

«Незадолго до того как я узнала, что стану мамой, увидела, что у нас во дворе построили торговый детский центр, где всегда куча колясок и детей я тогда подумала: "Это все неспроста". На самом деле, я думаю всему свое время. Спустя год после того, как мы начали жить, в ноябре Денис сделал мне предложение, и мы затеяли грандиозный ремонт в квартире. Думаю, все мы, женщины подсознательно чувствуем, когда готовы к материнству, тем более, когда встречаем настоящую любовь, человека с которым готова прожить всю жизнь», — рассказывала она тогда.

Фото: instagram