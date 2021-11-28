Восточный стиль, статуи и ниши: Орбакайте показала, как выглядит бассейн в замке Пугачевой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Максим Галкин не раз демонстрировал в соцсетях бассейн, обустроенный внутри его семейного замка. Однако шоумен ограничивался кадрами самой чаши и воды, избегая показывать комнату, в которой тот расположен. А вот Кристина Орбакайте, на днях вместе с семьей навестившая Примадонну, не стала делать тайны из обстановки помещения. Демонстрируя плывущую кролем 9-летнюю дочь, певица заодно показала и дизайн комнаты, отделанной с явной ориентацией на культуру Японии.
Как можно увидеть на снятых Кристиной кадрах, стены помещения оформлены в темно-красных тонах и украшены множеством картин. В нише для отдыха располагаются статуи животных, в углах выставлены декоративные вазы.
К слову, помещение с бассейном — не единственная достопримечательность замка Галкина и Пугачевой. На территории особняка есть амфитеатр, большой гараж, кинотеатр и сад. Ранее в Сети появилась информация, что возведение замка обошлось владельцам в 10 млн долларов, а на его ежемесячное содержание уходит не менее 8 тысяч долларов.
Фото и видео: @orbakaite_k, @maxgalkinru/Instagram; East News