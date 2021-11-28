Восточный стиль, статуи и ниши: Орбакайте показала, как выглядит бассейн в замке Пугачевой

Как можно увидеть на снятых Кристиной кадрах, стены помещения оформлены в темно-красных тонах и украшены множеством картин. В нише для отдыха располагаются статуи животных, в углах выставлены декоративные вазы.

К слову, помещение с бассейном — не единственная достопримечательность замка Галкина и Пугачевой. На территории особняка есть амфитеатр, большой гараж, кинотеатр и сад. Ранее в Сети появилась информация, что возведение замка обошлось владельцам в 10 млн долларов, а на его ежемесячное содержание уходит не менее 8 тысяч долларов.