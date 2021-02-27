Замок Пугачевой vs особняк Киркорова: чей загородный дом стоит дороже

Более дорогостоящий особняк, расположенный в Мякининской пойме, принадлежит певцу Филиппу Киркорову. Комплекс оценивается в 12 миллионов долларов. Его интерьер выполнен в ярком стиле фьюжн. В список самых дорогих домов попало и жилище балерины Анастасии Волочковой. Особняк обошелся артистке в 120 миллионов рублей. Дом украшен ее многочисленными портретами и деталями с балетной тематикой.

Также СМИ отметило, что внук Пугачевой Никита Пресняков проживает в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Эти апартаменты он получил от бабушки в качестве свадебного подарка.