Замок Пугачевой vs особняк Киркорова: чей загородный дом стоит дороже
Фото: Instagram
Замок певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина считается самым выдающимся жилым строением в Подмосковье. Его площадь составляет 2,3 тысячи квадратных метров. Об этом рассказало «Федеральное агентство новостей». По сведениям, дворец возвели за 10 миллионов долларов. Шестиэтажный дом, расположенный на участке площадью в один гектар, находится в подмосковной деревне Грязь. На территории есть бассейн, кинотеатр, большой гараж и амфитеатр. На обслуживание особняка уходит минимум восемь 8 долларов ежемесячно.
Более дорогостоящий особняк, расположенный в Мякининской пойме, принадлежит певцу Филиппу Киркорову. Комплекс оценивается в 12 миллионов долларов. Его интерьер выполнен в ярком стиле фьюжн. В список самых дорогих домов попало и жилище балерины Анастасии Волочковой. Особняк обошелся артистке в 120 миллионов рублей. Дом украшен ее многочисленными портретами и деталями с балетной тематикой.
Также СМИ отметило, что внук Пугачевой Никита Пресняков проживает в четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Эти апартаменты он получил от бабушки в качестве свадебного подарка.
Фото и видео: Instagram
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