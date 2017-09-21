Анна Седокова удивила фанатов фотографией в свадебном наряде.

Чуть больше месяца назад популярная певица и многодетная мама Анна Седокова объявила о расставании с женихом-тираном. После рождения третьего ребенка отношения влюбленных сильно изменились и артистка решила не связывать себя узами с некогда любимым человеком. Но сегодня артистка удивила фанатов новой фотографией, на которой она запечатлена в свадебном наряде.

«Восточная невеста», — подписала она.