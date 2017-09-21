«Восточная невеста»: Анна Седокова снова примерила свадебное платье
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Анна Седокова удивила фанатов фотографией в свадебном наряде.
Чуть больше месяца назад популярная певица и многодетная мама Анна Седокова объявила о расставании с женихом-тираном. После рождения третьего ребенка отношения влюбленных сильно изменились и артистка решила не связывать себя узами с некогда любимым человеком. Но сегодня артистка удивила фанатов новой фотографией, на которой она запечатлена в свадебном наряде.
«Восточная невеста», — подписала она.
Скорее всего, это — образ для очередного клипа или фотосета, но тогда зачем Анна поставила «сердечко» после этой фразы? И кто преподнес ей шикарный букет в одну из ночей?
Белые розы в 3 часа ночи. Что может быть приятнее 😂😍😘
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Думаем, скоро мы узнаем ответ на эти вопросы.
Фото: instagram.com