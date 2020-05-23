Юлия Меньшова поздравила красавицу-дочь с 17-летием и показала ее детские фото

Напомним, Юлия Меньшова и Игорь Гордин вместе уже более двадцати лет. У пары двое детей — 22-летний Андрей и 17-летняя Таисия, однако в жизни супругов был этап, грозивший разрушением семьи. В одном из интервью Юлия призналась, что четыре года жила с мужем врозь: «Я вообще не употребляю сам этот термин: «ошибка». Потому что все, что я переживала в своей жизни, всегда воспринимала в логике «урока» и опыта. И даже наше расставание с мужем я не считаю ошибкой. Четыре года, которые мы провели врозь, позволили нам совершенно иначе потом ощутить ценность семьи, стать терпимее, бережнее, нежнее… Так что даже это событие оказалось в итоге нужным и важным. В общем, как пела Эдит Пиаф: "Нет, я не сожалею ни о чем"».