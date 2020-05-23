Юлия Меньшова поздравила красавицу-дочь с 17-летием и показала ее детские фото
Фото: Instagram Юлии Меньшовой
В субботу, 23 мая, свой день рождения отмечает дочь Юлии Меньшовой Таисия. В честь 17-летия наследницы телеведущая и актриса поделилась в блоге ее детскими фотографиями, смонтированными в забавное видео: «Сегодня 17!!! Обожаем тебя! ❤️❤️❤️».
«Юля, Игорь!!! С днем рождения и вас!!! Вот уже и Таисии 17!!!! Исполнения мечт!!!! А вам - наслаждения!!!!», «Господи, как быстро!Поздравляю, Юля, с такой прекрасной девочкой! Пусть дорога будет светлая, чистая и счастливая!!!», «Как всё это быстро...)) С днем рождения доченьки!!!», «С именинницей Вас, Юленька, сегодня и Ваш праздник!», «С днём рождения доченьки!!! 🌺Дочке всех благ и исполнения желаний!! 🌺И оч хочется поздравить мамочку 🎈- ведь это главный человек в рождении дочурки🎈 - будьте счастливы!!! 🎈», «Поздравляем Юлию - с дочкой, а дочку - с мамой!! Просто единое целое, так вы похожи…», «С именинницей. Дети - это так хорошо», «Папина доця», «Милая какая девочка 😍поздравляем», «Поздравляю) Пусть ваша доченька растёт под мирным небом,в окружении добра и счастья)», — поздравляют подписчики.
Напомним, Юлия Меньшова и Игорь Гордин вместе уже более двадцати лет. У пары двое детей — 22-летний Андрей и 17-летняя Таисия, однако в жизни супругов был этап, грозивший разрушением семьи. В одном из интервью Юлия призналась, что четыре года жила с мужем врозь: «Я вообще не употребляю сам этот термин: «ошибка». Потому что все, что я переживала в своей жизни, всегда воспринимала в логике «урока» и опыта. И даже наше расставание с мужем я не считаю ошибкой. Четыре года, которые мы провели врозь, позволили нам совершенно иначе потом ощутить ценность семьи, стать терпимее, бережнее, нежнее… Так что даже это событие оказалось в итоге нужным и важным. В общем, как пела Эдит Пиаф: "Нет, я не сожалею ни о чем"».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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