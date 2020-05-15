Воля и Утяшева показали редкие фото с сыном и нежно поздравили его с днем рождения

«Наш уже взрослый семилетний сын. Наш еще такой маленький, наивный, добрый, очень трогательный малыш. Чемпион по справедливости и борьбе за нее... Самый честный. Упорный! Трудолюбивый! Очень обаятельный (девочки готовьтесь....). Очень громкий! Наш колокольчик! Нет, уже колокол... Беги быстрее ветра, как ты можешь... Бери любые смелые идеи, как ты любишь... И мечтай... Не забывай никогда мечтать... У мамы слезы сегодня весь день... Слезы счастья и радости и безграничной любви. Папа старается скрывать их, важничает...

Твой музыкальный вкус и взгляды на жизнь не по годам взрослые. Но пусть сохраниться эта детская ямочка на щечке и озорные глазки... Живи, люби, беги, учись, дружи, но главное — будь счастлив.

Мы будем рядом. Мы тебя сильно любим. Спасибо за самые счастливые семь лет. Когда ты, может быть, через несколько лет, найдешь это поздравление в интернете, знай, что музыку ты выбрал сам.

С днем рождения, Роберт! Ура!», — написала трогательное поздравление сыну Ляйсан Утяшева.