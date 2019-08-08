Ляйсан Утяшева и Павел Воля открыто показали детей в милом видео с пляжа

«Смотрим на мир глазами детей, живем на пляже.. Строим песочные замки (каждый день надо обязательно больше, чем вчера). Провожаем солнце, рассуждаем, куда оно уходит, встречаем Луну, сидим под звездами и долго разговариваем.

Мы очень важные, и наша работа тоже: веселиться, наряжаться, копаться в песке, сражаться с волнами, бегать по горячему песку, ловить солнечные лучи и спать в обед..», - рассказала Ляйсае об отдыхе (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).