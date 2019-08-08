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Ляйсан Утяшева и Павел Воля открыто показали детей в милом видео с пляжа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram
Раньше спортсменка и юморист лица сына и дочери предпочитали скрывать.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми проводят отпуск на берегу моря. Оттуда знаменитая пара поделилась с подписчиками трогательным видеороликом, в котором открыто показали 6-летнего Роберта и 4-летнюю Софию.

«Смотрим на мир глазами детей, живем на пляже.. Строим песочные замки (каждый день надо обязательно больше, чем вчера). Провожаем солнце, рассуждаем, куда оно уходит, встречаем Луну, сидим под звездами и долго разговариваем.

Мы очень важные, и наша работа тоже: веселиться, наряжаться, копаться в песке, сражаться с волнами, бегать по горячему песку, ловить солнечные лучи и спать в обед..», - рассказала Ляйсае об отдыхе (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Лясечка,Паш,ну какие же вы милые и детки рядышком.Просто ЗДОРОВО!!!», «Такое умиление.... все видео просмотрела с улыбкой. счастья вам!», «Очень красивые детки,дай вам бог,чтобы все у вас было хорошо», - пожелали семье подписчики.

Напомним, Павел и Ляйсан поженились в 2012 году. Их сын Роберт родился в 2013-м, а дочь София – в 2015-м.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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