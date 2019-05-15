Волосы ниже талии, пышный бюст и красное платье: Виктория Боня появилась на открытии Каннского кинофестиваля

На церемонии открытия Виктория Боня появилась с длинными волосами ниже талии и в красном платье, подчеркнувшем ее пышный бюст. «Ну вот и состоялось 72 церемония открытия #CannesFilmFestival В этот раз я никак не могла определиться между двумя нарядами... Одно из них было платье принцессы, золотого цвета, расшитое сваровски... Ну а другое вы видите на фото) Я выбрала это, довольно скромное, но очень элегантное! От @christopheguillarme В каком образе вы ожидали увидеть меня на церемонии открытия этого Каннского кинофестиваля?», — написала она в Instagram.