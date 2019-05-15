Волосы ниже талии, пышный бюст и красное платье: Виктория Боня появилась на открытии Каннского кинофестиваля

На церемонии открытия Виктория Боня появилась с длинными волосами ниже талии и в красном платье, подчеркнувшем ее пышный бюст. «Ну вот и состоялось 72 церемония открытия #CannesFilmFestival В этот раз я никак не могла определиться между двумя нарядами... Одно из них было платье принцессы, золотого цвета, расшитое сваровски... Ну а другое вы видите на фото) Я выбрала это, довольно скромное, но очень элегантное! От @christopheguillarme В каком образе вы ожидали увидеть меня на церемонии открытия этого Каннского кинофестиваля?», — написала она в Instagram.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Одни фолловеры считают, что образ Виктории получился элегантным, а другие, напротив, не оценили ее выход. В частности, критикам не понравились неестественные наращенные слишком длинные волосы, силиконовый бюст и платье, сливавшееся с красной ковровой дорожкой.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Globallookpress, Instagram
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