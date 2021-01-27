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«Волосы могут выпасть»: эксперты рассказали, чем опасна новая диета Утяшевой

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Ляйсан Утяшева

Фото: www.instagram.com/liasanutiasheva/

Чемпионка по художественной гимнастике борется за фигуру необычным способом.

Диета Ляйсан Утяшевой, за которую ее ранее осудили поклонники, может быть опасной для здоровья, считают специалисты.

Портал 7days пообщался со специалистами, чтобы выяснить, к чему может привести такая диета.

Оказалось, что автор такого режима питания, Аре Ваерланд не только не имел медицинского образования, но и вообще жил в те времена, когда медицина была совсем другой.

В рекомендациях Утяшевой завтрак легким супчиком, низкокалорийный обед и ужин, от которого можно и отказаться — если есть не хочется. А если хочется, то можно съесть кашу.

Эксперты, однако, считают, что такие приемы могут привести к неприятным проблемам не только со здоровьем, но и со внешним видом — например, девушки рискуют остаться без волос. А каша на ужин — это углеводы, которые превращаются в глюкозу, которая приводит к всплеску инсулина.

Главным преимуществом своей преимущественно растительной диеты Утяшева называет отсутствие микробов, с чем тоже не согласились эксперты:

«Без микробов человек не мог бы существовать, и не все они одинаково вредны. Есть большое количество микроорганизмов, которые сосуществуют с нами и в процессе своего метаболизма вырабатывают биологически активные вещества, защищающие нас от ряда заболеваний и стенки кишечника — от воспалительных процессов.

Микробы даже синтезируют некоторые витамины, хотя раньше считалось, что получить витамины мы можем только с пищей и добавками», — прокомментировала это диетолог Ксения Селезнева.

Диета, выбранная Ляйсан, может подойти только полностью здоровым людям, и только на небольшой срок.

Фото и видео: Instagram Ляйсан Утяшевой

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