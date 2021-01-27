«Волосы могут выпасть»: эксперты рассказали, чем опасна новая диета Утяшевой
Фото: www.instagram.com/liasanutiasheva/
Диета Ляйсан Утяшевой, за которую ее ранее осудили поклонники, может быть опасной для здоровья, считают специалисты.
Портал 7days пообщался со специалистами, чтобы выяснить, к чему может привести такая диета.
Оказалось, что автор такого режима питания, Аре Ваерланд не только не имел медицинского образования, но и вообще жил в те времена, когда медицина была совсем другой.
В рекомендациях Утяшевой завтрак легким супчиком, низкокалорийный обед и ужин, от которого можно и отказаться — если есть не хочется. А если хочется, то можно съесть кашу.
Эксперты, однако, считают, что такие приемы могут привести к неприятным проблемам не только со здоровьем, но и со внешним видом — например, девушки рискуют остаться без волос. А каша на ужин — это углеводы, которые превращаются в глюкозу, которая приводит к всплеску инсулина.
Главным преимуществом своей преимущественно растительной диеты Утяшева называет отсутствие микробов, с чем тоже не согласились эксперты:
«Без микробов человек не мог бы существовать, и не все они одинаково вредны. Есть большое количество микроорганизмов, которые сосуществуют с нами и в процессе своего метаболизма вырабатывают биологически активные вещества, защищающие нас от ряда заболеваний и стенки кишечника — от воспалительных процессов.
Микробы даже синтезируют некоторые витамины, хотя раньше считалось, что получить витамины мы можем только с пищей и добавками», — прокомментировала это диетолог Ксения Селезнева.
Диета, выбранная Ляйсан, может подойти только полностью здоровым людям, и только на небольшой срок.
Фото и видео: Instagram Ляйсан Утяшевой
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