«Волосы могут выпасть»: эксперты рассказали, чем опасна новая диета Утяшевой

Диета Ляйсан Утяшевой, за которую ее ранее осудили поклонники, может быть опасной для здоровья, считают специалисты.

Портал 7days пообщался со специалистами, чтобы выяснить, к чему может привести такая диета.

Оказалось, что автор такого режима питания, Аре Ваерланд не только не имел медицинского образования, но и вообще жил в те времена, когда медицина была совсем другой.

В рекомендациях Утяшевой завтрак легким супчиком, низкокалорийный обед и ужин, от которого можно и отказаться — если есть не хочется. А если хочется, то можно съесть кашу.

Эксперты, однако, считают, что такие приемы могут привести к неприятным проблемам не только со здоровьем, но и со внешним видом — например, девушки рискуют остаться без волос. А каша на ужин — это углеводы, которые превращаются в глюкозу, которая приводит к всплеску инсулина.