Поклонники Ляйсан Утяшевой раскритиковали ее диету: «Пвсевдонаучная ахинея»

Ляйсан Утяшеву раскритиковали за ее способ поддержания фигуры. По мнению поклонников, со здоровым образом жизни такая диета имеет мало общего, а к диетологу Утяшевой возникло очень много вопросов.

«Делюсь тем, что вошло в мою жизнь в этом году. Лично я в восторге... с начала года питаюсь по системе диетолога Ваерланда. Как итог на 18 января — наполнена энергией и чувствую себя легко. ⠀ Утро начинаем с легкого супчика без соли - овощной, куриный ⠀ Обед должен быть плотным, как любое 2 блюдо, не забываем про салат из свежих овощей! ⠀ Ужин - можно пропустить, если не чувствуете голода. Если голод присутствует можно съесть кашу. ⠀ Почему это полезно⁉️ Согласно системе питания Аре Ваерланда: «...человеку более свойственна растительная пища. При неправильном питании в организме скапливаются микробы, и мы получаем отравление. Особенно эти микробы развиваются, если употреблять МНОГО животной пищи». ⠀ Во время еды пищу не запивать... таким образом разбавляются пищеварительные соки желудка, что затрудняет его работу ⠀ Единственное правило - чередование продуктов. Если, например, во время обеда было больше зерновых, то ужин должен состоять из свежих овощей,, фруктов, картофеля или наоборот. ⠀ Во время еды следите за хорошим настроением, исключайте любые неприятные мысли, сосредоточьте внимание на тщательном пережевывании пищи. ⠀ Питаясь по такой системе - очень легко не есть после 20:00. А мне и не хочется, когда на завтрак был суп, потом плотный обед и лёгкий ужин... организм сытый спокойный и к вечеру не хочется съесть слона», – написала Ляйсан.