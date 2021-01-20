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Поклонники Ляйсан Утяшевой раскритиковали ее диету: «Пвсевдонаучная ахинея»

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Ляйсан Утяшева

Фото: www.instagram.com/liasanutiasheva/

В своем блоге девушка рассказала, как ей удается поддерживать стройную фигуру, однако поклонники ей не поверили.

Ляйсан Утяшеву раскритиковали за ее способ поддержания фигуры. По мнению поклонников, со здоровым образом жизни такая диета имеет мало общего, а к диетологу Утяшевой возникло очень много вопросов.

«Делюсь тем, что вошло в мою жизнь в этом году. Лично я в восторге... с начала года питаюсь по системе диетолога Ваерланда. Как итог на 18 января — наполнена энергией и чувствую себя легко. ⠀ Утро начинаем с легкого супчика без соли - овощной, куриный ⠀ Обед должен быть плотным, как любое 2 блюдо, не забываем про салат из свежих овощей! ⠀ Ужин - можно пропустить, если не чувствуете голода. Если голод присутствует можно съесть кашу. ⠀ Почему это полезно⁉️ Согласно системе питания Аре Ваерланда: «...человеку более свойственна растительная пища. При неправильном питании в организме скапливаются микробы, и мы получаем отравление. Особенно эти микробы развиваются, если употреблять МНОГО животной пищи». ⠀ Во время еды пищу не запивать... таким образом разбавляются пищеварительные соки желудка, что затрудняет его работу ⠀ Единственное правило - чередование продуктов. Если, например, во время обеда было больше зерновых, то ужин должен состоять из свежих овощей,, фруктов, картофеля или наоборот. ⠀ Во время еды следите за хорошим настроением, исключайте любые неприятные мысли, сосредоточьте внимание на тщательном пережевывании пищи. ⠀ Питаясь по такой системе - очень легко не есть после 20:00. А мне и не хочется, когда на завтрак был суп, потом плотный обед и лёгкий ужин... организм сытый спокойный и к вечеру не хочется съесть слона», – написала Ляйсан.

В комментариях подписчики отметили, что такой рацион выглядит ненаучно. Кроме того, подобная диета может привести к проблемам со здоровьем и пищеварением.

«Какая прекрасная Лейсан. И какая неграмотная система питания».

Как бы то ни было, а Утяшевой действительно удается поддерживать себя в прекрасной форме – недавно на пляже девушка устроила шикарную фотосессию с помощью своего супруга, где похвасталась отличной фигурой и коллекцией купальников.

Фото и видео: Instagram Ляйсан Утяшевой

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