Водянова в платье со смелым разрезом, Сейду с эффектным декольте и другие звезды на премии Trophée Chopard в Каннах

На Каннском фестивале прошла премьера фильма французского режиссера Николя Бедоса «Прекрасная эпоха», после которой знаменитости отправились на ежегодную церемонию вручения премии Trophée Chopard. Гостей, в числе которых были Марион Котийяр, Наталья Водянова, Леа Сейду, Дакота и Эль Фаннинг, встречала хозяйка вечера, организатор премии Каролина Шойфеле. Наталья Водянова появилась на мероприятии в элегантном асимметричном платье с высоким разрезом.
Фото: Eastnews
А французская актриса Леа Сейду выбрала черное платье в пол с эффектным декольте, дополнив образ широким кожаным поясом и, конечно, украшениями Chopard.
Фото: Eastnews
В этом году специальные награды от знаменитого ювелирного дома получили 23-летняя британская актриса Флоренс Пью и 30-летний французский актер Франсуа Сивиль.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: пресс-служба, Eastnews
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