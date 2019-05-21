Водянова в платье со смелым разрезом, Сейду с эффектным декольте и другие звезды на премии Trophée Chopard в Каннах

На Каннском фестивале прошла премьера фильма французского режиссера Николя Бедоса «Прекрасная эпоха», после которой знаменитости отправились на ежегодную церемонию вручения премии Trophée Chopard. Гостей, в числе которых были Марион Котийяр, Наталья Водянова, Леа Сейду, Дакота и Эль Фаннинг, встречала хозяйка вечера, организатор премии Каролина Шойфеле. Наталья Водянова появилась на мероприятии в элегантном асимметричном платье с высоким разрезом.