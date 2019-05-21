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Водянова в платье со смелым разрезом, Сейду с эффектным декольте и другие звезды на премии Trophée Chopard в Каннах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Водянова

Фото: Пресс-служба
В рамках Каннского кинофестиваля состоялось вручение премии Trophée Chopard. Ювелирный бренд, по традиции, наградил талантливых, пока малоизвестных, но подающих надежды актеров

На Каннском фестивале прошла премьера фильма французского режиссера Николя Бедоса «Прекрасная эпоха», после которой знаменитости отправились на ежегодную церемонию вручения премии Trophée Chopard. Гостей, в числе которых были Марион Котийяр, Наталья Водянова, Леа Сейду, Дакота и Эль Фаннинг, встречала хозяйка вечера, организатор премии Каролина Шойфеле. Наталья Водянова появилась на мероприятии в элегантном асимметричном платье с высоким разрезом.

Наталья Водянова

Фото: Eastnews

А французская актриса Леа Сейду выбрала черное платье в пол с эффектным декольте, дополнив образ широким кожаным поясом и, конечно, украшениями Chopard.

Леа Сейду

Фото: Eastnews

В этом году специальные награды от знаменитого ювелирного дома получили 23-летняя британская актриса Флоренс Пью и 30-летний французский актер Франсуа Сивиль.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: пресс-служба, Eastnews

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