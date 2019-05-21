Айшвария Рай утонула в перьях, а Марион Котийяр показала плоский живот на премьере «Прекрасной эпохи» в Каннах

Самой эффектной девушкой на красной дорожке стала Айшвария Рай. Правда, наряд актриса выбрала не самый удачный — Айшвария буквально утонула в обилии белых тюля, складок ткани и перьев. А вот ставшая мамой во второй раз полтора года назад Марион Котийяр, напротив, решила продемонстрировать подтянутую фигуру в коротком топе и юбке, сидящей ниже талии. На премьеру актриса пришла поддержать своего супруга Гийома Кане, сыгравшего в картине одну из главных ролей.