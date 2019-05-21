Айшвария Рай утонула в перьях, а Марион Котийяр показала плоский живот на премьере «Прекрасной эпохи» в Каннах

Самой эффектной девушкой на красной дорожке стала Айшвария Рай. Правда, наряд актриса выбрала не самый удачный — Айшвария буквально утонула в обилии белых тюля, складок ткани и перьев. А вот ставшая мамой во второй раз полтора года назад Марион Котийяр, напротив, решила продемонстрировать подтянутую фигуру в коротком топе и юбке, сидящей ниже талии. На премьеру актриса пришла поддержать своего супруга Гийома Кане, сыгравшего в картине одну из главных ролей.
Фото: Global Look Press / Regina Wagner/Geisler-Fotopress
Посетила премьеру и Наталья Водянова. Супермодель продемонстрировала хрупкую фигуру на фоне слухов о шестой беременности и была похожа на фарфоровую статуэтку.
Фото: Eastnews
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Текст: Ангелина Нежная
Видео: Youtube / AFP
Фото: Eastnews, Globalookpress
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