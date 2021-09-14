Во время дебатов Жириновский потерял брюки — почему так произошло

Во время выступления Владимира Жириновского на теледебатах с политиком произошел небольшой конфуз — с него вдруг слетели брюки. Именно в этот момент Владимир Вольфович заявлял, что многие высокопоставленные лица в правительстве РФ имеют коммунистические взгляды.

Этот инцидент, который произошел при споре с оппонентами, попал на видео в прямом эфире канала «ТВЦ».

Представитель политика Александр Дюпин уже дал комментарий журналистам по этому вопросу. Оказалось, все было не настолько критично.

«Соскользнул отдельный ремень, на который были прикреплены два звуковых передатчика, потому что его плохо закрепил звукооператор. Владимир Вольфович его просто поправил», — цитирует Дюпина издание URA.ru.