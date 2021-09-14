Во время дебатов Жириновский потерял брюки — почему так произошло
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Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Во время выступления Владимира Жириновского на теледебатах с политиком произошел небольшой конфуз — с него вдруг слетели брюки. Именно в этот момент Владимир Вольфович заявлял, что многие высокопоставленные лица в правительстве РФ имеют коммунистические взгляды.
Этот инцидент, который произошел при споре с оппонентами, попал на видео в прямом эфире канала «ТВЦ».
Представитель политика Александр Дюпин уже дал комментарий журналистам по этому вопросу. Оказалось, все было не настолько критично.
«Соскользнул отдельный ремень, на который были прикреплены два звуковых передатчика, потому что его плохо закрепил звукооператор. Владимир Вольфович его просто поправил», — цитирует Дюпина издание URA.ru.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом и отменил все публичные мероприятия.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном 14 сентября.
Фото: Global Look press