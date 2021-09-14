Все-таки ушел: Путин отменил все публичные мероприятия и самоизолировался из-за COVID-19

Точные сроки, на которые Владимир Владимирович сократит очное взаимодействие с коллегами и служащими, пока не известны. Скорее всего, они будут напрямую зависеть от ситуации и складывающихся обстоятельств.

Президент будет продолжать принимать участие во всех важных переговорах, совещаниях и правительственных встречах, но в онлайн-формате. Тогда же пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что пока никаких изменений в график президента России в связи с коронавирусом не вносилось, сообщило вчера издание «Известия». Но в ближайшее время они могут быть внесены.