Все-таки ушел: Путин отменил все публичные мероприятия и самоизолировался из-за COVID-19
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Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин официально заявил, что уходит на карантин 14 сентября: «Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Точные сроки, на которые Владимир Владимирович сократит очное взаимодействие с коллегами и служащими, пока не известны. Скорее всего, они будут напрямую зависеть от ситуации и складывающихся обстоятельств.
Президент будет продолжать принимать участие во всех важных переговорах, совещаниях и правительственных встречах, но в онлайн-формате. Тогда же пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что пока никаких изменений в график президента России в связи с коронавирусом не вносилось, сообщило вчера издание «Известия». Но в ближайшее время они могут быть внесены.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press