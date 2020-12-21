Внук Пугачевой похвастался подаренной бабушкой квартирой
Фото: instagram.com/npresnyakov
На видео Пресняков с супругой Аленой Красновой показывают четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. В элитное жилье пара заселилась сразу после бракосочетания. Квартиру молодым подарила Примадонна.
В ролике видны комнаты, оформленные в светлых тонах. Кухня в квартире Преснякова абсолютно черная. В гостиной находится большой рояль. В жилище пока нет детской комнаты.
Напомним, Никита — сын музыканта Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте, которую Пугачева родила цирковому артисту Миколасу Орбакасу.
Ранее 29-летний Никита Пресняков переболел коронавирусом. По словам музыканта, он соблюдал все меры предосторожности, однако все равно подхватил COVID-19. Подозревая коронавирус, Никита сдал анализ, который подтвердил его догадки. Музыкант отметил, что яркие симптомы были только в первые пару дней после появления, далее его самочувствие нормализовалось.
Фото: Instagram/@npresnyakov
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