Внук Пугачевой похвастался подаренной бабушкой квартирой

В ролике видны комнаты, оформленные в светлых тонах. Кухня в квартире Преснякова абсолютно черная. В гостиной находится большой рояль. В жилище пока нет детской комнаты.

Напомним, Никита — сын музыканта Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте, которую Пугачева родила цирковому артисту Миколасу Орбакасу.

Ранее 29-летний Никита Пресняков переболел коронавирусом. По словам музыканта, он соблюдал все меры предосторожности, однако все равно подхватил COVID-19. Подозревая коронавирус, Никита сдал анализ, который подтвердил его догадки. Музыкант отметил, что яркие симптомы были только в первые пару дней после появления, далее его самочувствие нормализовалось.