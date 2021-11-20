Внучка Валерии сделала первые шаги, пока родители отдыхали в Европе

Текущие выходные оказались крайне знаменательными для певицы Валерии и ее семьи. Младший сын Арсений решил провести уикэнд в Италии и отправился в Милан вместе с супругой Лианой и ее родителями. А их 10-месячная дочь Селин осталась у звездной бабушки. К удивлению артистки именно в эти дни малышка решила сделать свои первые шаги. Не без помощи Иосифа Пригожина Селин пересекла ковер под восхищенные возгласы и похвалу Валерии.