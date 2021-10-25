Валерия пожаловалась на нехватку общения с внучкой: «Хочу больше участвовать в ее жизни»

Певица Валерия видится с внучкой Селин всего раз в неделю, а иногда и реже. 53-летняя артистка объясняет это тем, что ее сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана живут слишком далеко от того места, где живет она сама.

«Я бы, конечно, хотела, чтобы мы жили рядышком, чтобы больше участвовать в жизни нашей внучки. Но, к сожалению, мы находимся в разных районах Москвы, а она такая огромная! Есть ощущение, что мы живем в разных городах. Поэтому если раз в неделю встречаемся, то это уже хорошо. Но я в любой момент готова прийти на помощь», — поделилась Валерия в интервью Teleprogramma.pro.