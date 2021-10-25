Валерия пожаловалась на нехватку общения с внучкой: «Хочу больше участвовать в ее жизни»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News Russia
Певица Валерия видится с внучкой Селин всего раз в неделю, а иногда и реже. 53-летняя артистка объясняет это тем, что ее сын Арсений Шульгин и его супруга Лиана живут слишком далеко от того места, где живет она сама.
«Я бы, конечно, хотела, чтобы мы жили рядышком, чтобы больше участвовать в жизни нашей внучки. Но, к сожалению, мы находимся в разных районах Москвы, а она такая огромная! Есть ощущение, что мы живем в разных городах. Поэтому если раз в неделю встречаемся, то это уже хорошо. Но я в любой момент готова прийти на помощь», — поделилась Валерия в интервью Teleprogramma.pro.
Встречаясь с Селин, артистка с удовольствием поет ей песни, ухаживает за ней, кормит с ложечки и вовсю наслаждается ролью бабушки. «Это совершенно новое удивительное состояние, когда ты понимаешь, что сам еще молод, активен и полон сил, и у тебя появляется твое продолжение через поколение. Это удивительно!», — поделилась Валерия.
Напомним, что у певицы есть трое взрослых детей. Внучка Селин родилась в браке ее младшего сына Арсения Шульгина с Лианой Волковой. Девочка появилась на свет 1 января 2021 года.
Фото и видео: @valeriya/Instagram; East News