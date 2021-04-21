Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже бриллиантов актрисы
Фото: Пресс-служба
37-летняя внучка звезды посетила премьеру комедии «Любовь и монстры» в Москве вместе с певцом Прохором Шаляпиным. Она была в диадеме. В разговоре с журналистами Королева отметила, что это украшение не принадлежало ее бабушке. «После смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда делись бриллианты — вопрос к Люсиному вдовцу Сергею Сенину. Мы с ним не общаемся», — подчеркнула она. Как пишет KP.Ru, Елена добавила, что сейчас судится за имущество, ей достанется только загородный дом и земля.
Фото: Global Look Press
У Гурченко остались две кровных родственницы — внучка, 37-летняя Елена Королева, и 13-летняя правнучка Таисия. Королева добавила, что вдовец Гурченко Сергей Сенин не общается с ней. Недавно он заявил СМИ, что Елена не является наследницей бабушки.
«Возможно, в его мире наследниками могут стать только мужья, а не кровные родственники», — уточнила она. Королева пожелала ему здоровья. «Ради памяти Люси можно было бы и помириться. Опять же, повторюсь, если есть благородство души. Но в нашем мире его почти не осталось», — добавила она.
Фото: пресс-служба, Instagram/@ellena_korolena
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!