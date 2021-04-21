Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже бриллиантов актрисы

У Гурченко остались две кровных родственницы — внучка, 37-летняя Елена Королева, и 13-летняя правнучка Таисия. Королева добавила, что вдовец Гурченко Сергей Сенин не общается с ней. Недавно он заявил СМИ, что Елена не является наследницей бабушки.

«Возможно, в его мире наследниками могут стать только мужья, а не кровные родственники», — уточнила она. Королева пожелала ему здоровья. «Ради памяти Люси можно было бы и помириться. Опять же, повторюсь, если есть благородство души. Но в нашем мире его почти не осталось», — добавила она.