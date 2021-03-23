Внучка Людмилы Гурченко откровенно рассказала о сложных отношениях с вдовцом актрисы

Как пишет KP.Ru, Королева добавила, что вдовец Гурченко Сергей Сенин не общается с ней. Недавно он заявил СМИ, что Елена не является наследницей бабушки. «Возможно, в его мире наследниками могут стать только мужья, а не кровные родственники», — уточнила она. Королева пожелала ему здоровья. «Ради памяти Люси можно было бы и помириться. Опять же, повторюсь, если есть благородство души. Но в нашем мире его почти не осталось. Может быть, хотя бы на программе у нас с ним что-то получится», — добавила она.

Кроме того, Королева прокомментировала слухи о романе с певцом Прохором Шаляпиным. По ее словам, с артистом ее связывает исключительно дружба. «Прохор очень веселый и креативный. Мне с ним просто комфортно общаться. Если у него не будет выступлений и мероприятий, то 30 марта он, возможно, будет со мной на кладбище... Вообще несмотря на имидж, парень он серьезный», — резюмировала она.