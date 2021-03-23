Внучка Людмилы Гурченко откровенно рассказала о сложных отношениях с вдовцом актрисы
Фото: instagram.com/ellena_korolena
У Гурченко остались две кровных родственницы — внучка 37-летняя Елена Королева и 13-летняя правнучка Таисия. По словам Королевой, в конце марта будет десять лет с момента смерти известной актрисы. 30 марта она пойдет на кладбище и будет рада, если встретит поклонников Люси, так она называет бабушку.
Кроме того, на программу ее позвал телеведущий Андрей Малахов. Королева намерена создать музей на даче Гурченко наподобие музея в ее квартире. «Именно там она готовилась к ролям, сохранились сценарии и видео, которые она смотрела. Люсе очень нравился довоенный Голливуд, фильмы и зарубежная эстрада 80-90-х годов», — уточнила она.
Фото: Global Look Press
Как пишет KP.Ru, Королева добавила, что вдовец Гурченко Сергей Сенин не общается с ней. Недавно он заявил СМИ, что Елена не является наследницей бабушки. «Возможно, в его мире наследниками могут стать только мужья, а не кровные родственники», — уточнила она. Королева пожелала ему здоровья. «Ради памяти Люси можно было бы и помириться. Опять же, повторюсь, если есть благородство души. Но в нашем мире его почти не осталось. Может быть, хотя бы на программе у нас с ним что-то получится», — добавила она.
Кроме того, Королева прокомментировала слухи о романе с певцом Прохором Шаляпиным. По ее словам, с артистом ее связывает исключительно дружба. «Прохор очень веселый и креативный. Мне с ним просто комфортно общаться. Если у него не будет выступлений и мероприятий, то 30 марта он, возможно, будет со мной на кладбище... Вообще несмотря на имидж, парень он серьезный», — резюмировала она.
Фото: Instagram/@ellena_korolena, Global Look Press
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