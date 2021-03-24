Внучка королевы Елизаветы Зара Тиндалл стала мамой в третий раз

У 39-летней внучки королевы Елизаветы II Зары Тиндалл и ее 42-летнего мужа Майка родился третий ребенок. На свет появился мальчик, о чем сообщил в собственном спортивном подкасте сам Майк.

«Сумасшедшие выходные, не так ли? Я был по-настоящему зол после матча Шотландии и Англии в субботу. Но в воскресенье все стало куда лучше, когда в нашем доме появился еще один малыш», – написал Майк.

Мальчика назвали Лукасом.

У пары уже есть две дочери, Миа и Лена, и муж внучки королевы очень мечтал о сыне.

«Хочу, чтобы на этот раз родился мальчик: у меня уже есть две девочки. В любом случае я буду любить ребенка, будь то мальчик или девочка, но, пожалуйста, пусть будет мальчиком! Мы еще не определились с именем: Кови или Ковина,», – заявил Майк, объявляя о беременности своей жены.

Это уже не первое прибавление в королевской семье – недавно сына родила принцесса Евгения. Кроме того, в положении находится и Меган Маркл, а герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон только планирует четвертого ребенка.