Вместо загулявшего отца: Пелагея выручила деньгами бывшую жену Телегина и его ребенка

Девушка признается, что не держит на певицу никаких обид, несмотря на то, что когда-то Пелагею даже обвиняли в том, что она разрушила их пару.

«На Пелагею у меня нет никаких обид, я еще тогда озвучивала, что никакая она не разлучница. Поля не знала, как обстоят дела. Когда они с Иваном начали встречаться, он сказал ей, что уже давно со мной расстался и не вернется. А меня с Марком в это время отправил в другой город, сказав, что ему нужно взять паузу — подумать над нашими отношениями. Он просто мне говорил одно, а ей — другое. Мы тогда обе были обмануты».

Евгения и Пелагея стараются поддерживать связь и даже познакомили своих детей, которые, как надеются их мамы, со временем тоже смогут подружиться.

«Я Поле очень благодарна, она хороший человек и хорошая мама. Мы очень любим своих детей и планируем познакомить Тасю и Марка, мне кажется, они похожи не только внешне, но и по характеру. Рада, что у сына есть сестренка. Мы показываем детям фото и видео друг друга, рассказываем, что они брат и сестра».

А пока матери его детей ждут от хоккеиста алиментов, Телегин успел обзавестись новой возлюбленной и даже сыграл с ней свадьбу.