Вместо загулявшего отца: Пелагея выручила деньгами бывшую жену Телегина и его ребенка
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Недавно женившегося Ивана Телегина трудно назвать хорошим отцом. Если от дочери Таисии от Пелагеи он хотя бы не отказывается, а только сводит счеты с его матерью, то другой бывшей возлюбленной Евгении Ноур пришлось еще хуже, поскольку добиться выплат на сына ей никак не удается. А в беседе с изданием «СтарХит» она призналась, что помогла ей не кто иная, как Пелагея. Без помощи звезды девушка могла остаться буквально на улице.
«У нас была ситуация летом, когда сыночек очень сильно заболел и мы с ним попали в больницу. Мне необходимо было ее оплачивать, так как я пока не гражданка Украины и бесплатные медицинские услуги получать не могу. Я попросила Ивана о помощи, но он отказал. Единственный человек, кто помог в сложившейся ситуации, — это Пелагея. Она помогала мне и раньше и продолжает помогать. Я даже не просила, это ее инициатива: как только она узнала, что мы с Марком оказались в таких обстоятельствах. Сейчас начинается осенний сезон, похолодало, ребенок вырос из всей своей теплой одежды и обуви — я снова попыталась обратиться к Ивану, но единственным ответом было — "подавай на алименты". За квартиру опять надо было платить... Если бы не Поля, мы с Марком оказались бы на улице. Мне просто не на что больше рассчитывать, поэтому пришлось обратиться в суд», — рассказывает Евгения.
Девушка признается, что не держит на певицу никаких обид, несмотря на то, что когда-то Пелагею даже обвиняли в том, что она разрушила их пару.
«На Пелагею у меня нет никаких обид, я еще тогда озвучивала, что никакая она не разлучница. Поля не знала, как обстоят дела. Когда они с Иваном начали встречаться, он сказал ей, что уже давно со мной расстался и не вернется. А меня с Марком в это время отправил в другой город, сказав, что ему нужно взять паузу — подумать над нашими отношениями. Он просто мне говорил одно, а ей — другое. Мы тогда обе были обмануты».
Евгения и Пелагея стараются поддерживать связь и даже познакомили своих детей, которые, как надеются их мамы, со временем тоже смогут подружиться.
«Я Поле очень благодарна, она хороший человек и хорошая мама. Мы очень любим своих детей и планируем познакомить Тасю и Марка, мне кажется, они похожи не только внешне, но и по характеру. Рада, что у сына есть сестренка. Мы показываем детям фото и видео друг друга, рассказываем, что они брат и сестра».
А пока матери его детей ждут от хоккеиста алиментов, Телегин успел обзавестись новой возлюбленной и даже сыграл с ней свадьбу.
Фото: Instagram, Global Look press