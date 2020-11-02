«Влюбленная злодейка»: Рената Литвинова продемонстрировала свой сценический образ
Фото: www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall/
Рената Литвинова снова покорила поклонников своей неповторимой элегантностью и эксцентричностью. В своем Instagram она поделилась фотографиями, сделанными перед спектаклем по роману Агаты Кристи – по ее собственным словам, она исполнила роль «влюбленной злодейки».
Образ актрисы соответствует не только атмосфере спектакля, но и стилю самой Ренаты – она появилась в роскошном твидовом костюме в винтажном стиле и элегантных черных перчатках.
Поклонники Ренаты остались в восторге:
«Влюбленная «злодейка»! Невообразимо просто», «Я не знаю, кому ещё может идти твид больше, чем Ренате», «Как так, не стареть?», «Классный образ! А все три ракурса (с отражениями) немного со своим настроением», «С любого ракурса прекрасна».
Ранее Рената восхитила своих подписчиков архивной фотографией со своей маленькой дочкой Ульяной. Поклонники восхищаются кудряшками девочки, и в очередной раз убедились, что Рената Литвинова практически не меняется с годами.
Сейчас дочка Литвиновой Ульяна Дубровская учится в престижной школе во Франции.
Фото и видео: Instagram Ренаты Литвиновой
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