«Влюбленная злодейка»: Рената Литвинова продемонстрировала свой сценический образ

Рената Литвинова снова покорила поклонников своей неповторимой элегантностью и эксцентричностью. В своем Instagram она поделилась фотографиями, сделанными перед спектаклем по роману Агаты Кристи – по ее собственным словам, она исполнила роль «влюбленной злодейки».

Образ актрисы соответствует не только атмосфере спектакля, но и стилю самой Ренаты – она появилась в роскошном твидовом костюме в винтажном стиле и элегантных черных перчатках.