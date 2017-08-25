Супермодель порадовала фанатов новым откровенным снимком

Несколько дней назад Ирина Шейк вернулась из России, где провела время с подругами и любимой бабушкой в родной Башкирии .

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Авг 24 2017 в 5:41 PDT

Сейчас супермодель возвращается к работе и уже порадовала поклонников новым откровенным снимком, который она адресовала своему другу, а по совместительству модному фотографу Мерту Аласу. В кадре Ирина позирует абсолютно без макияжа, с мокрыми волосами и с очень глубоким декольте, которое подчеркивает ее пышную грудь.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Авг 28 2017 в 4:27 PDT

«Русалка. Снято одним и единственным @mertalas», - подписала она.

В ответ на послание Шейк, фотограф опубликовал точно такое же фото, вероятно, очень радуясь возвращению своей подруги. «Найдена русалка», - сообщил он.

«Невероятная», «Самая красивая на свете», «Королева», «Настоящая русская красавица», «Всё моложе и моложе))))Какая же вы красивая!)», - прокомментировали восхищенные подписчики.

Фото: instagram.com