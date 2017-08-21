Несколько дней назад Ирина Шейк впервые за долгое время прилетела на родину.

Свой отпуск супермодель начала со встречи с давними подругами, с которыми прогулялась по Красной площади, сходила в баню и поела настоящих русских пирожков.

После веселого отдыха в Москве Шейк отправилась в свою родную Башкирию, а именно в город Сибай, где живет ее любимая бабушка Нина Коренкова. Своими впечатлениями Ирина делится в блоге, публикуя фото с поездки. Так, сегодня звезда показала новый снимок, на котором она позирует вместе с бабушкой, держа в руках курицу.

Поклонники были весьма удивлены, увидев мировую супермодель в непривычном для нее месте, однако отметили, что Ирина большая молодец, потому что не забывает свои корни.

«Красавица даже в курятнике)», «Популярность популярностью, а к бабуле на дачу ты обязан приехать)», «Ирина, в любом образе выглядите великолепно)», «Даже в курятнике и без макияжа несравненно хороша Ирина Шейк», «Ты прекрасна, видно, как ты любишь и уважаешь свою Родину и близких», — написали пользователи Сети.

Фото: instagram