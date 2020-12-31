Владимир Яглыч впервые показал 8-месячного сына от Антонины Паперной
Фото: www.instagram.com/tony__pepper/
Владимир Яглыч и Антонина Паперная не любят рассказывать о личной жизни. Они редко показывают дочь Еву, а когда стали родителями во второй раз в апреле текущего года, сообщили об этом будто невзначай.
Поздравляя поклонников с новым годом Владимир впервые показал 8-месячного сына.
«Столько хотелось написать про это сложный год. Но, оглядываясь назад, понимаешь, было и немало хорошего. Вновь пускаться в разбор происходящего в мире совсем не хочется в канун праздника, да и нет привычки изливать душу в соцсетях.
Жизнь движется вперед, и Данила, рожденный в самый разгар пандемии, тому подтверждение!
Мы желаем вам и вашим близким здоровья! Как оказалось, это самое важное, а все остальные "хотелки" и капризы подождут. С наступающим!», — написал Владимир Яглыч в блоге.
«Коротко и ясно, достойно настоящего мужчины! С новым годом вас и вашу семью!», «Красавцы», «Прекрасный итог года», «Володечка! С наступающим! Здоровья, благополучия, удачи, долгого семейного счастья», «Всех благ и мира вашей семье!», «Мужчины!», «Взорвал, так сказать, соцсети! Счастья, прекрасные!», — прокомментировали друзья и подписчики актера.
Владимир Яглыч и Антонина Паперная начали встречаться в 2015 году. У них, кроме маленького сына, растет 3-летняя дочь Ева.
В 2005-2010 годах актер был женат на Светлане Ходченковой. Развод состоялся, по их словам, из-за плотных рабочих графиков, мешавших семейной жизни.
Фото и видео: Instagram Владимира Яглыча и Антонины Паперной
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