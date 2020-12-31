Владимир Яглыч впервые показал 8-месячного сына от Антонины Паперной

Владимир Яглыч и Антонина Паперная не любят рассказывать о личной жизни. Они редко показывают дочь Еву, а когда стали родителями во второй раз в апреле текущего года, сообщили об этом будто невзначай.

Поздравляя поклонников с новым годом Владимир впервые показал 8-месячного сына.

«Столько хотелось написать про это сложный год. Но, оглядываясь назад, понимаешь, было и немало хорошего. Вновь пускаться в разбор происходящего в мире совсем не хочется в канун праздника, да и нет привычки изливать душу в соцсетях.

Жизнь движется вперед, и Данила, рожденный в самый разгар пандемии, тому подтверждение!

Мы желаем вам и вашим близким здоровья! Как оказалось, это самое важное, а все остальные "хотелки" и капризы подождут. С наступающим!», — написал Владимир Яглыч в блоге.