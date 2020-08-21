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Владимир Пресняков показал «неприбранное» фото беременной жены и сына: «Мои любимые»

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Владимир Пресняков с семьей

Фото: Instagram Владимира Преснякова

Популярный певец Владимир Пресняков соскучился по семье и показал уютную домашнюю фотографию.

На днях популярная певица Наталья Подольская перестала скрывать беременность, и в ее блоге снова после небольшого перерыва начали появляться фотографии. Пока будущая мама демонстрирует округлившийся живот на фото в купальниках, ее супруг Владимир Пресняков опубликовал ее домашнее «неприбранное» фото. В кадре будущая мама фотографирует себя и взъерошенного сына.

«Моя любимые. Скоро домой», - написал артист.

Малыш, который скоро появится на свет, станет вторым для Натальи Подольской и третьим для Владимира Преснякова. В 1991 году Кристина Орбакайте родила певцу сына Никиту. А Наталья Подольская впервые стала мамой в пятую годовщину со дня свадьбы с Владимиром Пресняковым — 5 июня 2015 года.

Фото и видео: Instagram/@presnyakovvladimir

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