Владимир Пресняков показал «неприбранное» фото беременной жены и сына: «Мои любимые»

На днях популярная певица Наталья Подольская перестала скрывать беременность, и в ее блоге снова после небольшого перерыва начали появляться фотографии. Пока будущая мама демонстрирует округлившийся живот на фото в купальниках, ее супруг Владимир Пресняков опубликовал ее домашнее «неприбранное» фото. В кадре будущая мама фотографирует себя и взъерошенного сына.

«Моя любимые. Скоро домой», - написал артист.