Влад Топалов признался, что ему не нужна жена
Свой длинный пост-рассуждение 35-летний артист и предприниматель начал со сравнения: «В первом случае вы делаете то, что должны: она работает, стирает, готовит, отдает супружеский долг (чаще всего с мыслью "отстреляюсь и спать"), и он работает, вбивает гвозди, отдает супружеский долг (в большинстве своем вообще ни о чем не думая). Будучи родными людьми, они делают то же самое. С одной лишь разницей: свободное от обязательств время они посвящают друг другу», — подчеркнул он.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @ vladtopalovofficial
Ему нравится, когда с любимой женщиной, как с другом, можно поговорить о чем угодно: «У них нет секретов, они знают друг о друге все. Мне не нужна жена! Мне нужен родной человек!», — заключил Топалов.
Фанаты поддержали певца в его размышлениях и согласились с ним. Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов уже несколько лет счастливы в браке и воспитывают сына Майкла. Родители много времени проводят вместе и путешествуют по миру. А еще артисты регулярно признаются в своих Instagram друг другу в любви и поддерживают начинания каждого из супругов. Совсем недавно Регина искренне поделилась, как муж помог ей справиться с комплексами после родов.
Фото и видео: Instagram, Rambler
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