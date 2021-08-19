Влад Топалов признался, что ему не нужна жена

Фанаты поддержали певца в его размышлениях и согласились с ним. Напомним, что Регина Тодоренко и Влад Топалов уже несколько лет счастливы в браке и воспитывают сына Майкла. Родители много времени проводят вместе и путешествуют по миру. А еще артисты регулярно признаются в своих Instagram друг другу в любви и поддерживают начинания каждого из супругов. Совсем недавно Регина искренне поделилась, как муж помог ей справиться с комплексами после родов.