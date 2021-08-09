Регина Тодоренко призналась, что Влад Топалов помог ей справиться с сильными комплексами

Сегодня артистка вполне довольна своим внешним видом: «Спорт помог мне прийти в такую форму, в которой я не была уже много лет. В последний раз я столько весила в 24 года, когда очень много занималась танцами и йогой». В питании Тодоренко тоже произошли значительные перемены: перестала употреблять сахар и продукты, которые его содержат и заметила, что стала активнее, бодрее, начала высыпаться. А в приоритете теперь семейные дела, занятия спортом и оздоровление, а потом уже — работа.

Уверенность в себе помогла Регине решиться на еще один радикальный шаг — она установила брекеты. Но о стеснении перед камерой даже нет и речи, настолько супруг показал любимой, что она прекрасна в любом проявлении: «Единственная сложность, которая возникает, — немного страдает произношение. И особенно это проявляется во время озвучки мультипликационных героев. Что ж, приходится больше над собой работать, ведь брекеты — это история даже не про эстетику и красоту, а про здоровье».