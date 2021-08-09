Регина Тодоренко призналась, что Влад Топалов помог ей справиться с сильными комплексами
35-летний певец и 31-летняя популярная телеведущая в браке с 2018 года. Пара живет в гармонии друг с другом и воспитывает сына Михаила, которого дома чаще называют Майклом. Но после родов далеко не сразу Регина приняла перемены в своем теле: она долго оставалась недовольной своей внешностью. Справиться с серьезными комплексами ей помогли родители и муж Влад Топалов.
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Фото: Личный Instagram @reginatodorenko
В интервью изданию «АиФ» она честно призналась: «Нужно сказать спасибо моим родителям, которые внушали мне уверенность в себе. Постепенно от комплексов меня начал избавлять и мой муж. Я поняла, что он принимает меня любой, а значит, и мир может принять меня такой, какая я есть», — поделилась Тодоренко.
Сегодня артистка вполне довольна своим внешним видом: «Спорт помог мне прийти в такую форму, в которой я не была уже много лет. В последний раз я столько весила в 24 года, когда очень много занималась танцами и йогой». В питании Тодоренко тоже произошли значительные перемены: перестала употреблять сахар и продукты, которые его содержат и заметила, что стала активнее, бодрее, начала высыпаться. А в приоритете теперь семейные дела, занятия спортом и оздоровление, а потом уже — работа.
Уверенность в себе помогла Регине решиться на еще один радикальный шаг — она установила брекеты. Но о стеснении перед камерой даже нет и речи, настолько супруг показал любимой, что она прекрасна в любом проявлении: «Единственная сложность, которая возникает, — немного страдает произношение. И особенно это проявляется во время озвучки мультипликационных героев. Что ж, приходится больше над собой работать, ведь брекеты — это история даже не про эстетику и красоту, а про здоровье».