Влад Соколовский и его невеста раскрыли пол будущего ребенка
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @vs20/Instagram
Пара решила не скрывать от подписчиков пол будущего наследника и первыми поделиться радостной новостью в своих Instagram. Влад и Ангелина устроили вечеринку, на которой стало известно, что у них родится сын.
Для певца этот ребенок станет вторым, для Ангелины — первым. Соколовский воспитывает дочь Мию от предыдущих отношений с Ритой Дакотой. Напомним, что 2018 году Влад и Рита со скандалом развелись из-за многочисленных измен артиста.
Как рассказывал сам Соколовский, он провел большую работу над собой, и учел все ошибки прошлого. В 2019 году певец встретил Ангелину Суркову, отношения с которой развивались стремительно быстро. Но в конце 2020 года пара неожиданно для всех рассталась. Спустя полгода Влад и Ангелина снова сошлись и объявили о помолвке, а вскоре и о пополнении в семье.
Фото и видео: Instagram