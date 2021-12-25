Влад Соколовский и его невеста раскрыли пол будущего ребенка

Как рассказывал сам Соколовский, он провел большую работу над собой, и учел все ошибки прошлого. В 2019 году певец встретил Ангелину Суркову, отношения с которой развивались стремительно быстро. Но в конце 2020 года пара неожиданно для всех рассталась. Спустя полгода Влад и Ангелина снова сошлись и объявили о помолвке, а вскоре и о пополнении в семье.