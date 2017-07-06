Визиты врачей, отряд нянь и домашние вечеринки: как проводит время ставшая мамой Бейонсе
Чуть больше месяца назад, 13-го июня, популярная певица Бейонсе стала мамой. «После того, как ее и детей выписали из госпиталя, она посвящает Блю Айви и малышам почти все свое время», — сообщают иностранные СМИ. Но молодая мама увлечена не только пеленками и бутылочками с молоком, уточняют они. Звезда находит время и на веселые вечеринки.
Сейчас 35-летняя Бейонсе наслаждается материнством и не планирует работать. «Она счастлива быть мамой именно сейчас. Она выглядит расслабленной и очень довольной. У них с мужем все хорошо, они с радостью возятся с детишками», — цитирует People инсайдера.
Каждую неделю Руми и Сера посещает врач. Он контролирует состояние крошек: это тем более необходимо, так как они родились раньше срока и долгое время находились в больнице. По словам друга семьи, у певицы есть целый штат нянь, готовых взять на себя заботы о ее детях.
Бейонсе и Джей Зи неспешно подыскивают новый дом, планируя определиться с постоянным жильем к сентябрю. Все ближайшее время семья проведет в Малибу, где они арендуют уютное гнездышко. «Они часто приглашают друзей на обед, а по выходным устраивают небольшие вечеринки», — передает инсайдер.
На прошлой неделе молодая мама впервые вышла в свет, побывав на вечеринке, посвященной выходу нового альбома ее друга, рэпера Вика Менсы.
Пятилетняя Блу Айви счастлива, что у нее появились братик и сестренка. «Она давно мечтала стать старшей сестрой», — сообщает друг семьи.
Фото: instagram.com