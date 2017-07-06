Инсайдер рассказал о жизни Бейонсе и ее семьи

Чуть больше месяца назад, 13-го июня, популярная певица Бейонсе стала мамой. «После того, как ее и детей выписали из госпиталя, она посвящает Блю Айви и малышам почти все свое время», — сообщают иностранные СМИ. Но молодая мама увлечена не только пеленками и бутылочками с молоком, уточняют они. Звезда находит время и на веселые вечеринки. Сейчас 35-летняя Бейонсе наслаждается материнством и не планирует работать. «Она счастлива быть мамой именно сейчас. Она выглядит расслабленной и очень довольной. У них с мужем все хорошо, они с радостью возятся с детишками», — цитирует People инсайдера.