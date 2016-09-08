Недавно Джей Зи выпустил 13-й сольный альбом «4:44» в котором намекнул на измены своей жене, а также извинился за предполагаемую неверность

В продолжении этой темы, как сообщил портал Dayli Mail, в Сети появилось видео, где рэпер откровенно рассказал об отношениях с Бейонсе и признался, что их брак не был построен на 100-процентной правде, а также отметил, что некоторые вещи трудно скрыть от общественности.

«Это моя настоящая жизнь. И однажды я нашел это прекрасное место. Здесь был построен большой и красивый дом наших отношений. Но он не был построен на 100-процентной правде, поэтому дал трещину. Некоторые вещи невозможно скрыть, их и видит общественность», - поделился музыкант.

Джей Зи также сообщил, что, когда их отношения переживали очень тяжелые времена, он умолял жену дать ему второй шанс и остаться. По словам рэпера, это стало самым сложным испытанием в его жизни: «Тогда мы должны были сказать себе: «Ладно, пора с этим заканчивать. Надо начать с чистого листа». Это самое трудное, что мне доводилось делать».

Фото: instagram.com