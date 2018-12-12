35-летний Прохор Шаляпин и 40-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская решили пожениться

Роман певца и экс-«фабриканта» Прохора Шаляпина с бывшей супругой Армена Борисовича Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской развивался стремительно. Еще в конце августа пара старательно отрицала свои более чем дружеские отношения, однако держалась недолго — уже через несколько недель артист и пианистка признались, что стали встречаться.

А 12 декабря в студии шоу «Прямой эфир» Прохор и Виталина объявили о своей помолвке. Девушка гордо продемонстрировала кольцо с огромным бриллиантом. Правда, влюбленные тут же добавили, что пока со свадьбой не торопятся: оба еще не оправились от предыдущих неудач в личной жизни.