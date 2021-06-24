Виктория Талышинская — откровенно о личной жизни: «Жалею, что не родила раньше»

«Я еще пела в "Непаре", когда Володя Курто прислал мне на почту одну из своих песен. Она мне понравилась, мы ее записали. И стало ясно: наши голоса замечательно звучат вместе. Дуэт родился как-то сам собой, а название предложил наш продюсер Семен Канада. Мне оно сначала показалось слишком романтичным, но потом я его приняла», — поделилась Виктория.

Певица рассказала, что счастлива и на сцене и в личной жизни. Оказывается, с нынешним мужем, реставратором Иваном Салаховым они были знакомы давно. Но разные причины мешали им быть вместе. Когда же они оба оказались свободны, соединили свои судьбы.