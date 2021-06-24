Виктория Талышинская — откровенно о личной жизни: «Жалею, что не родила раньше»
В интервью Passion.ru Виктория Талышинская рассказала о новом альбоме группы, о дружбе с бывшими мужьями, о маленькой дочери и том, о чем жалеет.
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Фото: Фото Олега Галинича
В беседе с Виктория поведала, как так получилось, что она из одного дуэта («Непара») плавно попала в другой («2 Океана»).
«Я еще пела в "Непаре", когда Володя Курто прислал мне на почту одну из своих песен. Она мне понравилась, мы ее записали. И стало ясно: наши голоса замечательно звучат вместе. Дуэт родился как-то сам собой, а название предложил наш продюсер Семен Канада. Мне оно сначала показалось слишком романтичным, но потом я его приняла», — поделилась Виктория.
Певица рассказала, что счастлива и на сцене и в личной жизни. Оказывается, с нынешним мужем, реставратором Иваном Салаховым они были знакомы давно. Но разные причины мешали им быть вместе. Когда же они оба оказались свободны, соединили свои судьбы.
Фото: Фото из личного архива Виктории Талышинской
У супругов растет дочь Варвара, которая перевернула жизнь матери с ног на голову. «Очень жалею, что не родила раньше. Все время думала, что еще рано. Если бы я только знала, какое это счастье иметь ребенка», — откровенничает Виктория Талышинская.
Кстати, Виктория дружит с двумя бывшими мужьями и считает это правильным. «Мы созваниваемся, поддерживаем отношения», — говорит она.
А вот с бывшим коллегой по «Непаре» Александром Шоуа она разорвала все контакты. «Между нами нет никаких отношения. Тем более дружеских», — не скрывает Виктория Талышинская.
Полное интервью с певицей читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: личный архив Виктории Талышинской, Лея Михайлова, Олег Галинич, Anatoly Lomokhov, Roman Denisov, Natalya Loginova/ Global Look press, youtube-канал «2 Океана»
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