Виктория Талышинская: «Я дружу с бывшими мужьями — это правильно»
В интервью Passion.ru знаменитая певица откровенно рассказала о новом творческом этапе в жизни, о супруге и дочери-малышке.
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Фото: Фото Олега Галинича из личного архива Виктории Талышинской
Passion.ru: В апреле дуэт «2 ОКеана» выпустил альбом «Не смотри вниз». Виктория, чем работа в этом коллективе отличается от работы в группе «Непара», которой вы отдали много лет?
Виктория: Это абсолютно разные группы, возникшие в совершенно разное время. И песни новые, таких в репертуаре «Непары» не было. У меня новый партнер — замечательный музыкант, композитор и певец Владимир Курто. Мы поем о счастливой любви, и я ежеминутно чувствую его поддержку и нашего продюсера Семена Канады. Я, наконец, оказалась в удивительно дружеском коллективе, где каждый за коллегу горой, где чувствуешь себя как за каменной стеной, где царят мир и согласие. И я по-настоящему ценю это и очень счастлива. Это фантастическая команда, можно даже сказать семья! И, конечно, я очень рада, что за месяцы вынужденного простоя из-за пандемии мы закончили работу над нашим первым альбомом «Не смотри вниз».
Passion.ru: Получается, что вы плавно перешли из одной группы в другую? Кто придумал название для нового дуэта?
Виктория: Идея создания группы принадлежит нашему продюсеру. Произошло это случайно. Я еще пела в «Непаре», когда Володя Курто прислал мне на почту одну из своих песен. Она мне понравилась, и мы решили ее записать. В студии стало ясно, что наши голоса замечательно звучат вместе. Так что дуэт родился как-то сам собой. А название тоже предложил Семен Канада. Мне оно сначала показалось излишне романтичным, но потом я его приняла. Самое же поразительно то, что последняя песня, которую я записывала со своим бывшим партнером по «Непаре», называлась «Стать океаном». Вот мы и стали океанами!
Фото: Фото Олега Галинича из личного архива Виктории Талышинской
Виктория: Владимир Курто талантливый музыкант, певец, композитор и аранжировщик. До образования нашего дуэта он работал с Юрием Фалесой и Григорием Лепсом. Его песни исполняют и Дима Билан, и Тамара Гвердцители, и Светлана Лобода. Он же написал большинство песен для нашего нового альбома.
Passion.ru: В каких отношениях вы остались с Александром Шоуа после того, как перестали работать с ним?
Виктория: Никаких отношений между нами нет, тем более дружеских. Сейчас все мысли и помыслы касаются исключительно «2 ОКеанов» и моей семьи. Мы много работаем, в последнее время постоянно принимаем участие в каких-то удивительных проектах. Недавно записали с Володей детскую сказку для проекта «Нерпа Юма. Сказки Байкала», фильм уже в прокате. Получилось очень здорово! Только что вышла наша версия песни Жени Белоусова «Ночное такси». Работаем над клипом. А дома дочка не дает скучать! Так что вспоминать былое, поверьте, времени нет.
Фото: Фото Леи Михайловой из личного архива Виктории Талышинской
Passion.ru: Вы стали мамой в осознанном возрасте. Как изменились ваши приоритеты после появления дочери?
Виктория: Пожалуй, единственное, о чем я немного сожалею, что так долго откладывала рождение ребенка. Все время казалось, что еще рано, что работа и карьера важнее, что еще морально не готова к такой ответственности. Если бы я могла только представить себе, какое это счастье, я бы родила гораздо раньше. Дочка — это главное в моей жизни, я стараюсь проводить с ней максимум времени, чтобы не пропустить ни одного важного события в ее жизни. Так что мои приоритеты изменились полностью. На первом месте — Варя и семья. Дальше все остальное.
Passion.ru: Как удается совмещать работу и заботу о семье? Почему вы отказались от няни? Кто вам, занятой маме, помогает вести хозяйство?
Виктория: Если честно, то самое сложное — постоянный недосып. Я неисправимая сова, а вставать приходится очень рано, чтобы отвезти дочку в детский сад. Он у нас при гимназии, так что Варя практически маленькая гимназистка. С детьми там занимаются серьезно, по-настоящему, так что я очень довольна. И хореография, и английский язык, и театральный кружок. Уроки задают, делаем их вместе по вечерам. В карантин постоянно присылали задания, и мы лепили, клеили, вырезали, учили стихи. Мне это все очень нравится, и я от таких забот не устаю. Так что без няни я обхожусь свободно. Если у меня работа, меня подменяет муж. Если мы заняты оба, приходит на помощь моя мама. Хотя, конечно, ей уже иногда сложновато справляться с такой шустрой девчушкой. Что касается уборки и готовки, то у меня есть помощница по хозяйству, которая меня выручает в сложные моменты.
Фото: Фото из личного архива Виктории Талышинской
Passion.ru: Многие женщины, достигшие успеха, мечтают познать радость материнства в годы, когда их подруги уже выдают дочерей замуж или женят сыновей. У многих есть сомнения — рожать или нет в возрасте за 40… Какой совет вы можете дать этим сомневающимся женщинам?
Виктория: Если материальное положение и здоровье позволяют, не сомневайтесь: рожайте. Когда появляется ребенок, это чудо, это счастье, это абсолютно новая жизнь. Ты наконец обретаешь смысл жизни, как бы высокопарно это ни прозвучало. Это в России материнство в возрасте за 40 считается поздним, во всем мире это абсолютно нормальный возраст для первого ребенка.
Фото: Фото из личного архива Виктории Талышинской
Passion.ru: Как вы познакомились с вашим супругом Иваном Салаховым?
Виктория: У меня замечательный муж. Он художник-реставратор, работает в Третьяковской галерее. Знакомы мы были много лет, уже и не вспомню, когда и как впервые встретились. У нас очень много общего, мы, как говорится, выросли в одной песочнице — в центре Москвы. Оба творческие люди.
Но все время получалось, что оба мы были несвободны. Я — замужем, он — в отношениях. Оказалось, что я ему очень нравилась. Однажды мы встретились, когда уже были свободными, и начали встречаться.
Ваня потомок древнего рода Багратионов, людей в основном военных, несколько веков верой и правдой служивших России. Так что наша малышка — маленькая княжна. Когда она подрастет, обязательно расскажем ей о ее потрясающих предках.
Passion.ru: Вы замужем в третий раз. Как с годами менялись ваши взгляды на брак? Вы поддерживаете отношения с бывшими мужьями? Вы вообще верите, что можно дружить с бывшими, и нужно ли вообще это делать?
Виктория: С годами становишься терпимее и терпеливее, спокойнее воспринимаешь чужие недостатки. Поняла с годами, что главное в браке — уважение. Без него ничего построить невозможно. Что касается отношений с бывшими, то я вообще принципиально против каких-либо конфликтов и ссор, считаю, что худой мир лучше доброй ссоры.
Со своими бывшими мужьями я дружу, мы регулярно созваниваемся. Думаю, это совершенно правильно.
Фото: Фото Олега Галинича из личного архива Виктории Талышинской
Passion.ru: Какими несколькими эпитетами вы можете охарактеризовать себя как женщину, артистку, мать?
Виктория: Ну, на этот вопрос, наверное, лучше бы ответил мой муж, мои коллеги или партнер по группе. Мне сложно на него отвечать. Могу сказать только одно: никогда никого в жизни не предавала и не подставляла, так что могу спать по ночам спокойно. А мои друзья знают, что могут на меня положиться и поделиться любым секретом. Хранить секреты я умею!
Фото и видео: Лея Михайлова и Олег Галинич, личный архив Виктории Талышинской, youtube-канал «2 Океана»
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