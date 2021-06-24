Виктория Талышинская: «Я дружу с бывшими мужьями — это правильно»

Passion.ru: Вы стали мамой в осознанном возрасте. Как изменились ваши приоритеты после появления дочери?

Виктория: Пожалуй, единственное, о чем я немного сожалею, что так долго откладывала рождение ребенка. Все время казалось, что еще рано, что работа и карьера важнее, что еще морально не готова к такой ответственности. Если бы я могла только представить себе, какое это счастье, я бы родила гораздо раньше. Дочка — это главное в моей жизни, я стараюсь проводить с ней максимум времени, чтобы не пропустить ни одного важного события в ее жизни. Так что мои приоритеты изменились полностью. На первом месте — Варя и семья. Дальше все остальное.

Passion.ru: Как удается совмещать работу и заботу о семье? Почему вы отказались от няни? Кто вам, занятой маме, помогает вести хозяйство?

Виктория: Если честно, то самое сложное — постоянный недосып. Я неисправимая сова, а вставать приходится очень рано, чтобы отвезти дочку в детский сад. Он у нас при гимназии, так что Варя практически маленькая гимназистка. С детьми там занимаются серьезно, по-настоящему, так что я очень довольна. И хореография, и английский язык, и театральный кружок. Уроки задают, делаем их вместе по вечерам. В карантин постоянно присылали задания, и мы лепили, клеили, вырезали, учили стихи. Мне это все очень нравится, и я от таких забот не устаю. Так что без няни я обхожусь свободно. Если у меня работа, меня подменяет муж. Если мы заняты оба, приходит на помощь моя мама. Хотя, конечно, ей уже иногда сложновато справляться с такой шустрой девчушкой. Что касается уборки и готовки, то у меня есть помощница по хозяйству, которая меня выручает в сложные моменты.