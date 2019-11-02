Виктория Лопырева скрывает неприятности: «Жалость — не то чувство, которое я хотела бы вызывать»

«Хотела было вам рассказать, что у меня еще что-то стряслось, но поняла, что раскачивать свою энергетику такой ценой не стану. Просто скажу, что у меня все отлично! И порадую этим тех людей, кто непрерывным потоком пишут мне в Директ, что мой позитив заряжает, а некоторые даже прислушиваются к моим советам (хотя я меньше всего люблю их давать, тем более без спросу), скорее могу поделиться своим опытом, как сделать так, чтобы все было ок. Повышаем вибрации, помните? Ибо жалось — это не то чувство, которое я хотела бы у вас вызывать», — призналась она.

В последнее время в Сети ходят слухи о размолвках модели и ее возлюбленного. Поклонников сильно беспокоит тот факт, что бизнесмен Игорь Булатов до сих пор не отвел мать своего ребенка в ЗАГС. Вместо этого, согласно комментариям сплетников, мужчина борется с влиятельной экс-супругой за право воспитывать покинутых им детей.

«Молодец Вика, всегда на позитиве, с улыбкой... хотя понятно, что тоже бывают проблемы, горести, печали», «Зато все поняли, что вы не просто Супер Стар, а, Как и все смертные с удачными днями и не очень) Дай Бог, чтобы такие дни были единичными и быстро решабельными», «Поддержка и жалость — это разные вещи. Жалость внутренне уничтожает человека», «Какая жалость по отношению к Вам? Один восторг», «Никакой жалости — одна любовь», «Виктория, заряжайте и заряжайтесь. Вы умница! Продолжайте вдохновлять», «Всегда очень мудро пишете», — поддержали ее подписчики.