Виктория Лопырева скрывает неприятности: «Жалость — не то чувство, которое я хотела бы вызывать»
Социальные сети для многих стали витриной, в которой демонстрируются самые хорошие ракурсы и яркие моменты, при этом не самые радужные события и факты скрываются. Часто о скандалах и расставаниях звезд поклонники узнают уже постфактум. И лишь немногие готовы делиться событиями реальной жизни.
«Хочу вам раскрыть один секрет)) После того, как я написала пост, где рассказала, что ушиблась и цель моя была, не чтобы меня всем миром пожалели, а чтобы поблагодарить всех тем, кто оказал мне помощь, НО мне так понравилось)))) и я поняла теперь зачем некоторые публичные люди так часто ноют в Инстаграм! Это дико заряжает)) Тебе уже не завидуют, не пишут гадости, а просто жалеют... и это мощная энергетическая подпитка — целое поле сочувствия и жалости», — решила Виктория Лопырева.
«Хотела было вам рассказать, что у меня еще что-то стряслось, но поняла, что раскачивать свою энергетику такой ценой не стану. Просто скажу, что у меня все отлично! И порадую этим тех людей, кто непрерывным потоком пишут мне в Директ, что мой позитив заряжает, а некоторые даже прислушиваются к моим советам (хотя я меньше всего люблю их давать, тем более без спросу), скорее могу поделиться своим опытом, как сделать так, чтобы все было ок. Повышаем вибрации, помните? Ибо жалось — это не то чувство, которое я хотела бы у вас вызывать», — призналась она.
В последнее время в Сети ходят слухи о размолвках модели и ее возлюбленного. Поклонников сильно беспокоит тот факт, что бизнесмен Игорь Булатов до сих пор не отвел мать своего ребенка в ЗАГС. Вместо этого, согласно комментариям сплетников, мужчина борется с влиятельной экс-супругой за право воспитывать покинутых им детей.
«Молодец Вика, всегда на позитиве, с улыбкой... хотя понятно, что тоже бывают проблемы, горести, печали», «Зато все поняли, что вы не просто Супер Стар, а, Как и все смертные с удачными днями и не очень) Дай Бог, чтобы такие дни были единичными и быстро решабельными», «Поддержка и жалость — это разные вещи. Жалость внутренне уничтожает человека», «Какая жалость по отношению к Вам? Один восторг», «Никакой жалости — одна любовь», «Виктория, заряжайте и заряжайтесь. Вы умница! Продолжайте вдохновлять», «Всегда очень мудро пишете», — поддержали ее подписчики.
Фото и видео: instagram
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