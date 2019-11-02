passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Виктория Лопырева скрывает неприятности: «Жалость — не то чувство, которое я хотела бы вызывать»

36-летняя модель Виктория Лопырева призналась, что в ее жизни не все складывается так, как хотелось бы.

Социальные сети для многих стали витриной, в которой демонстрируются самые хорошие ракурсы и яркие моменты, при этом не самые радужные события и факты скрываются. Часто о скандалах и расставаниях звезд поклонники узнают уже постфактум. И лишь немногие готовы делиться событиями реальной жизни.

«Хочу вам раскрыть один секрет)) После того, как я написала пост, где рассказала, что ушиблась и цель моя была, не чтобы меня всем миром пожалели, а чтобы поблагодарить всех тем, кто оказал мне помощь, НО мне так понравилось)))) и я поняла теперь зачем некоторые публичные люди так часто ноют в Инстаграм! Это дико заряжает)) Тебе уже не завидуют, не пишут гадости, а просто жалеют... и это мощная энергетическая подпитка — целое поле сочувствия и жалости», — решила Виктория Лопырева.

«Хотела было вам рассказать, что у меня еще что-то стряслось, но поняла, что раскачивать свою энергетику такой ценой не стану. Просто скажу, что у меня все отлично! И порадую этим тех людей, кто непрерывным потоком пишут мне в Директ, что мой позитив заряжает, а некоторые даже прислушиваются к моим советам (хотя я меньше всего люблю их давать, тем более без спросу), скорее могу поделиться своим опытом, как сделать так, чтобы все было ок. Повышаем вибрации, помните? Ибо жалось — это не то чувство, которое я хотела бы у вас вызывать», — призналась она.

В последнее время в Сети ходят слухи о размолвках модели и ее возлюбленного. Поклонников сильно беспокоит тот факт, что бизнесмен Игорь Булатов до сих пор не отвел мать своего ребенка в ЗАГС. Вместо этого, согласно комментариям сплетников, мужчина борется с влиятельной экс-супругой за право воспитывать покинутых им детей.

«Молодец Вика, всегда на позитиве, с улыбкой... хотя понятно, что тоже бывают проблемы, горести, печали», «Зато все поняли, что вы не просто Супер Стар, а, Как и все смертные с удачными днями и не очень) Дай Бог, чтобы такие дни были единичными и быстро решабельными», «Поддержка и жалость — это разные вещи. Жалость внутренне уничтожает человека», «Какая жалость по отношению к Вам? Один восторг», «Никакой жалости — одна любовь», «Виктория, заряжайте и заряжайтесь. Вы умница! Продолжайте вдохновлять», «Всегда очень мудро пишете», — поддержали ее подписчики.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!