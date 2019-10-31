Виктории Лопыревой понадобилась помощь врачей Москвы и Дубая

Вчерашний день останется в памяти Виктории не самым удачным: разговор с Игорем Булатовым неожиданно закончился «разбором полетов», билеты на самолет оказались «не те», опаздывая на рейс, звезда рухнула на хемлю.

Российские врачи оказали помощь знаменитости, но для верности она решила обратиться в арабскую клинику.