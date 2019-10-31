Виктории Лопыревой понадобилась помощь врачей Москвы и Дубая
36-летняя Виктория Лопырева получила травму в аэропорту.
Вчерашний день останется в памяти Виктории не самым удачным: разговор с Игорем Булатовым неожиданно закончился «разбором полетов», билеты на самолет оказались «не те», опаздывая на рейс, звезда рухнула на хемлю.
Российские врачи оказали помощь знаменитости, но для верности она решила обратиться в арабскую клинику.
«Ребяяяяята, со мной все ОК! Ночью в Дубае сделали x ray, перелом не обнаружен. Бриллианты, правда, тоже. Черт, побери! Хорршо, я захватила с собой свои. Мой вам совет: приезжайте на рейс вовремя», — написала она.
Фото и видео: instagram
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