34-летняя Виктория Лопырева высказалась о важности штампа в паспорте и желании иметь много детей.

Предложение руки и сердца, которое Николай Басков сделал Виктории Лопыревой летом 2017 года, стало сюрпризом для многих его поклонников. Еще большим сюрпризом стал положительный ответ ослепительной блондинки. На днях «Мисс Россия — 2003» дала интервью, в котором она рассказала, почему так быстро все решила.

Дело в том, что почти все свои решения в жизни Виктория принимает молниеносно. «Сначала приходит информация, и ты ее считываешь, и потом это происходит, как будто тебя предупреждают о чем-то хорошем или плохом. Я на уровне животного инстинкта могу понять, я "clicked" или не "clicked" с этим человеком, это мой человек или не мой», — призналась Лопырева в разговоре с редактором «Вокруг ТВ». «В жилах одних течет обыкновенная розовая вода, а в жилах других — настоящая черная кровь. И мне кажется, что люди одной породы всегда просто чувствуют друг друга», — добавила она.

То, что запланированную на 5 октября 2017 года церемонию бракосочетания пришлось отложить, ее не расстраивает. «Разве свадьба это так важно? Мне кажется гораздо важнее это взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие и искренние чувства, а штамп в паспорте никогда не имел для меня никакого значения», — уверена Виктория.