Виктория Дайнеко поделилась пикантным видео: «Очень. Опасное. Настроение»
После расставания с музыкантом Дмитрием Клейманом (мужем и отцом своего ребенка) популярная певица Виктория Дайнеко заметно похорошела. Поклонники отмечают, что их любимица все чаще улыбается, а то и вовсе пребывает в крайне озорном настроении. Сегодня артистка поделилась в блоге стилизованным под ретро видео.
«Очень. Опасное. Настроение», — пояснила она.
«Простите, настроение такое. Не хотела задеть чувств особо нравственных, поэтому можете молча отписаться», — обратилась она к хейтерам.
«Идеальная, роскошная, невероятная!», «Красиво)) сексуально)», «Вааауу, Вика огонь», «Ну и как теперь уснуть?)», «Почаще бы такое настроение с такими видео», «Сначала долго понять не могла, как так бусы идеально держатся и прикрывают что надо», — обсуждают фолловеры.
«Магическая сила двустороннего скотча», — кокетничает звезда.
Что именно стало причиной приятных перемен — доподлинно неизвестно. Светские сплетники уверены: у Виктории новый роман. Сама же артистка тщательно скрывает свою личную жизнь.
Фото: instagram