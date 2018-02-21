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Виктория Дайнеко поделилась пикантным видео: «Очень. Опасное. Настроение»

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Фото из Instagram Виктории Дайнеко
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30-летняя Виктория Дайнеко показала озорной танец топлес.

После расставания с музыкантом Дмитрием Клейманом (мужем и отцом своего ребенка) популярная певица Виктория Дайнеко заметно похорошела. Поклонники отмечают, что их любимица все чаще улыбается, а то и вовсе пребывает в крайне озорном настроении. Сегодня артистка поделилась в блоге стилизованным под ретро видео.

«Очень. Опасное. Настроение», — пояснила она.

«Простите, настроение такое. Не хотела задеть чувств особо нравственных, поэтому можете молча отписаться», — обратилась она к хейтерам.

«Идеальная, роскошная, невероятная!», «Красиво)) сексуально)», «Вааауу, Вика огонь», «Ну и как теперь уснуть?)», «Почаще бы такое настроение с такими видео», «Сначала долго понять не могла, как так бусы идеально держатся и прикрывают что надо», — обсуждают фолловеры.

«Магическая сила двустороннего скотча», — кокетничает звезда.

Что именно стало причиной приятных перемен — доподлинно неизвестно. Светские сплетники уверены: у Виктории новый роман. Сама же артистка тщательно скрывает свою личную жизнь.

Фото: instagram

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