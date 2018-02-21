Виктория Дайнеко поделилась пикантным видео: «Очень. Опасное. Настроение»

«Простите, настроение такое. Не хотела задеть чувств особо нравственных, поэтому можете молча отписаться», — обратилась она к хейтерам.

«Идеальная, роскошная, невероятная!», «Красиво)) сексуально)», «Вааауу, Вика огонь», «Ну и как теперь уснуть?)», «Почаще бы такое настроение с такими видео», «Сначала долго понять не могла, как так бусы идеально держатся и прикрывают что надо», — обсуждают фолловеры.

«Магическая сила двустороннего скотча», — кокетничает звезда.

Что именно стало причиной приятных перемен — доподлинно неизвестно. Светские сплетники уверены: у Виктории новый роман. Сама же артистка тщательно скрывает свою личную жизнь.

Фото: instagram