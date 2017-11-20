В Сети появилась информация, что певица встречается с хоккеистом Григорием Паниным.

Летом этого года стало известно, что популярная певица Виктория Дайнеко развелась со своим супругом Дмитрием Клейманом. Сегодня СМИ сообщили, что уже несколько месяцев певица счастлива в новых отношениях. Избранником 30-летней выпускницы «Фабрики звезд – 5» стал 32-летний хоккеист клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин.

«Вика и Гриша сблизились, когда были уже свободными людьми. Панин, кстати, тоже недавно пережил нелегкий развод со второй супругой: он почти пять лет был женат на модели по имени Дарья, однако полтора года назад их отношения начали постепенно сходить на нет… Даже общий ребенок, двухлетний сынишка Платон, не смог спасти их брак», — цитирует StarHit источник из окружения пары.