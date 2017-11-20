СМИ: разведенная Виктория Дайнеко счастлива в новых отношениях
Летом этого года стало известно, что популярная певица Виктория Дайнеко развелась со своим супругом Дмитрием Клейманом. Сегодня СМИ сообщили, что уже несколько месяцев певица счастлива в новых отношениях. Избранником 30-летней выпускницы «Фабрики звезд – 5» стал 32-летний хоккеист клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин.
«Вика и Гриша сблизились, когда были уже свободными людьми. Панин, кстати, тоже недавно пережил нелегкий развод со второй супругой: он почти пять лет был женат на модели по имени Дарья, однако полтора года назад их отношения начали постепенно сходить на нет… Даже общий ребенок, двухлетний сынишка Платон, не смог спасти их брак», — цитирует StarHit источник из окружения пары.
Виктория не афиширует новые отношения, более того, певица запутывает своих подписчиков в Instagram, публикуя размышления о мужчинах мечты и желании сменить фото в профиле на сайте знакомств. По слухам, Виктория и Григорий видятся нечасто: спортсмен большую часть времени проводит в Уфе, где находится база его клуба, а певица работает в Москве. Инсайдеры утверждают, что влюбленные постоянно созваниваются и переписываются.
Напомним, Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман сыграли свадьбу в апреле 2015 года, спустя полгода после начала отношений. В октябре 2015 года пара стала родителями — на свет появилась девочка, которую назвали Лидией.
Фото: instagram