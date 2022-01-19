Где деньги, Дима? Виктория Дайнеко через суд требует алименты от бывшего мужа
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Фото: www.instagram.com/victoriadaineko
Виктория Дайнеко подала в суд на бывшего мужа. Ее иск зарегистрировали 11 января в Хамовническом суде столицы, но известно об этом стало только сейчас.
Певице надоело мириться с тем, что Дмитрий Клейман не уделяет внимания и не помогает финансово их 6-летней дочери. Ранее Виктория рассказывала, что после развода экс-супруг регулярно присылал на ребенка по 10 тысяч рублей. Но сейчас он работает намного больше, соответственно, и зарабатывает. Клейман дает частные уроки музыки, гастролирует и выступает со звездами российской эстрады.
Виктория больше не намерена получать на ребенка копейки. «В исковом заявлении Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери», — цитирует «СтарХит» представителя пресс-службы Хамовнического районного суда.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
После развода с Викторией Дмитрий создал вторую семью. Весной 2021 года он снова женился, а через несколько месяцев у него родился сын. Возможно, появление еще одного ребенка повлияло на то, что музыкант забыл про дочь, и это было последней каплей терпения Виктории Дайнеко.
Ранее она рассказывала, что тяжело переживала расставание с мужем.
Виктория же признается, что у нее не остается времени, чтобы наладить личную жизнь. Она разрывается между работой и воспитанием дочки.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomohov, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press