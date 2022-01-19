Где деньги, Дима? Виктория Дайнеко через суд требует алименты от бывшего мужа

Певице надоело мириться с тем, что Дмитрий Клейман не уделяет внимания и не помогает финансово их 6-летней дочери. Ранее Виктория рассказывала, что после развода экс-супруг регулярно присылал на ребенка по 10 тысяч рублей. Но сейчас он работает намного больше, соответственно, и зарабатывает. Клейман дает частные уроки музыки, гастролирует и выступает со звездами российской эстрады.

Виктория больше не намерена получать на ребенка копейки. «В исковом заявлении Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери», — цитирует «СтарХит» представителя пресс-службы Хамовнического районного суда.