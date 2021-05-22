Виктория Дайнеко впервые рассказала о 5-летней дочери: «Ее зовут не Лидия»

34-летняя победительница «Фабрики звезд-5» и «Фабрики звезд. Возвращение» Виктория Дайнеко 5 лет назад родила свою единственную дочь от бывшего мужа барабанщика Дмитрия Клеймана. Лицо ребенка, и даже имя певица тщательно скрывает. До недавнего времени было известно, что малышку зовут Лидия, но эти домыслы оказались не правдой.

«Она никакая не Лидия! Хотя это прекрасное, безусловно, имя. Очень долго я мечтала ее назвать Софией, но так как у нее есть двоюродная сестра, тоже София Клейман, я подумала, что две Софии Клейман — это будет как-то слишком», – поделилась Виктория.