Виктория Дайнеко впервые рассказала о 5-летней дочери: «Ее зовут не Лидия»
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Фото: Global Look Press
34-летняя победительница «Фабрики звезд-5» и «Фабрики звезд. Возвращение» Виктория Дайнеко 5 лет назад родила свою единственную дочь от бывшего мужа барабанщика Дмитрия Клеймана. Лицо ребенка, и даже имя певица тщательно скрывает. До недавнего времени было известно, что малышку зовут Лидия, но эти домыслы оказались не правдой.
«Она никакая не Лидия! Хотя это прекрасное, безусловно, имя. Очень долго я мечтала ее назвать Софией, но так как у нее есть двоюродная сестра, тоже София Клейман, я подумала, что две Софии Клейман — это будет как-то слишком», – поделилась Виктория.
Но настоящее имя дочери Дайнеко все-таки не раскрыла. Знают его только близкие родственники и друзья артистки. Но певица понимает, что когда девочка пойдет в школу, буквально через 2 года, общественность все же узнает больше о звездном ребенке.
«Она тусовщица, любит движуху, когда кругом много людей. Она любит быть в центре внимания. Я чувствую, что даже хоть и не публикую ее фотографии в соцсетях, она скоро заявит о себе», – добавила Виктория.
Фото и видео: Global Look Press, youtube.com
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