Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня и бывшая ведущая этого шоу Ксения Собчак не общаются уже много лет. Причиной размолвки звезд стали интимные фото Виктории, которые, по ее мнению, попали в Сеть благодаря Ксении.

Боня уже не раз негативно высказывалась в адрес журналистки. А накануне в прямом эфире Instagram модель вновь затронула тему взаимоотношения с Собчак, отметив, что она «некрасивый человек».

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июн 9 2017 в 4:32 PDT

«Собчак пишет только то, чтобы привлечь к себе внимание, к своей абсолютно некрасивой персоне. Я не говорю о ее некрасивой внешности, у нее некрасивая начинка.».

По словам Вики, Ксения ненавидит ее потому что она, бывшая участница скандальной «телестройки», стала частой гостьей на международных мероприятиях, а вот Собчак там никто не знает.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 12 2017 в 2:26 PDT

«Понимаете, насколько она некрасивый человек? Поэтому ей дана такая внешность, в следующей жизни она вообще будет крокодилом или крысенышом, понимаете?», - рассказала Боня.

Кроме того, модель заявила, что без труда сможет сказать эти слова прямо в глаза Ксении. «Я говорю то, что я могу сказать в глаза. То есть я не то, чтобы сижу и поливаю кого-то за спиной. Все это я могу сказать ей в глаза. Она заслужила те слова, которые я сейчас о ней говорю. Потому что она травила мою жизнь», - заключила Виктория.

Фото: instagram.com