37-летняя Виктория Боня похвасталась результатом диет и тренировок

После расставания с гражданским мужем и отцом ее дочери Виктория Боня вплотную занялась своей внешностью. Она стала блондинкой, покрасила пряди в розовый, решила набирать вес и работать в зале над формами, позже — села на сыроедческую диету. Результат всех этих манипуляций звезда показала в блоге. «Наконец-то, я открыла сегодня пляжный сезон. Погода шикарная, настроение на высоте», — прокомментировала она.