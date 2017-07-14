Виктория Боня продемонстрировала новую фигуру в бикини: «Наконец-то открыла пляжный сезон»
37-летняя Виктория Боня похвасталась результатом диет и тренировок
После расставания с гражданским мужем и отцом ее дочери Виктория Боня вплотную занялась своей внешностью. Она стала блондинкой, покрасила пряди в розовый, решила набирать вес и работать в зале над формами, позже — села на сыроедческую диету. Результат всех этих манипуляций звезда показала в блоге. «Наконец-то, я открыла сегодня пляжный сезон. Погода шикарная, настроение на высоте», — прокомментировала она.
«Шикарная Вика», «О Боже. Какая фигура», «Как в старые добрые времена . Выглядишь супер», — одобрили фанаты.
«Викуля, Вы дадите фору любой малолетке! Безумно красивая, талантливая, умная! Удачи вам», — утешают ее сочувствующие: на этой неделе СМИ активно обсуждали стройную и длинноногую возлюбленную Алекса Смерфита, которой всего 19 лет.
Фото: instagram.com