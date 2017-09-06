37-летняя Виктория Боня работает над идеальной фигурой

Попа Виктории Бони не первый месяц является предметом для обсуждения подписчиками и СМИ. После расставания с отцом своей дочери бывшая телеведущая стала больше есть, всерьез ушла в спорт, позже — увлеклась сыроедением. Ответ на вопрос о том, приносит ли вся эта активная деятельность пользу фигуре, таится в свежих фотографиях звезды.

Сегодня Виктория показала, как она прорабатывает самую важную для современных «инстателочек» часть — попу. «Моя вчерашняя тренировка. Каждое упражнение выполняется 15-20 раз по три подхода... перерыв между подходами не более минуты», — пояснила она.