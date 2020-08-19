Виктория Бекхэм показала редкое фото с родителями и призналась им в любви

Дэвид и Виктория Бекхэм выбрали время в плотных рабочих графиках и отправились в отпуск с родителями.

«Давно не отдыхал с мамой. В прошлый раз мы были в Бутлинсе. Спасибо за все, что ты делаешь для нас. Люблю тебя», — поделился эмоциями Дэвид.