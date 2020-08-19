Виктория Бекхэм показала редкое фото с родителями и призналась им в любви
Фото: www.instagram.com/victoriabeckham/
Дэвид и Виктория Бекхэм выбрали время в плотных рабочих графиках и отправились в отпуск с родителями.
«Давно не отдыхал с мамой. В прошлый раз мы были в Бутлинсе. Спасибо за все, что ты делаешь для нас. Люблю тебя», — поделился эмоциями Дэвид.
Виктория также поделилась с подписчиками редкой фотографией с родителями и призналась им в любви. «Время с семьей — это все. Мы так любим вас», — написала она в микроблоге.
«Какие красивые и счастливые», «Хорошее фото», «Виктория, ваш стиль неповторим», «Красивая семья», «Благослови вас господь», «Люблю и уважаю», «Классное фото. Надеюсь, вы и в жизни такие же светлые, как на фотографии», «Фото классное, прикид крутой», «Вы как подростки рядом с родителями», — написали комментарии поклонники семьи Бекхэм.
Виктория и Дэвид Бекхем женаты 20 лет. У них четверо детей: 21-летний Бруклин, 18-летний Ромео, 15-летний Круз и 9-летняя Харпер-Севен.
Фото и видео: Instagram Дэвида и Виктории Бекхэм, Getty Images
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