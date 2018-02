Звезды поздравляют с Днем святого Валентина и делятся радостными моментами.

«С праздником всех влюбленных! Любовь-творит чудеса и меняет мир к лучшему», — уверен Евгений Плющенко. «Happy Valentine’s day . С праздником всех влюблённых,любите и берегите друг друга», — обратилась к подписчикам его жена.

«All you need is Love!!! День всех ВЛЮБЛЕННЫХ, прекрасно, а все остальные 364 дня пусть будут днями ЛЮБЯЩИХ, - мам, пап, детей, внуков , жен, мужей, друзей, учителей, коллег. И не нужно дожидаться конкретного дня чтобы проявить нежность, заботу и еще и еще раз сказать о своих чувствах. Love! Peace! Tenderness!!!», — считает Лиза Боярская.

Валерия поделилась забавным видео: «Всех, кто отмечает День влюбленных, - с праздником! Любовь - это желание все делать вместе, самое главное - вместе смеяться. У нас именно так, чего и вам желаем. А сегодня совместная праздничная тренировка».