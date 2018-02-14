Звезды поздравляют с Днем святого Валентина и делятся радостными моментами.

Сегодня вся наша редакционная лента в Instagram пестрит поздравлениями от звезд. Кто-то обращается к подписчикам, кто-то признается в любви «половинкам». «Всем любви и счастья!!!! С праздником», — написала в блоге Алла Пугачева. Татьяна Навка поделилась нежной фотографией с мужем: «Одна из моих любимых фотографий! Берегите друг друга!!! Happy walentine’s day!!»

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Фев 14, 2018 в 7:38 PST

Вера Брежнева написала под коротким видео: «Любите и будьте любимы взаимно #ТыМойЧеловек #ЛюбовьСпасетМир».

«Всех влюбленных с праздником. А нам, моя ненаглядная @liasanutiasheva, специальный день не нужен. Люблю каждую секунду! Буду смотреть в лицо любым ветрам, пока ты смотришь на меня. Спасибо за все», — обратился к любимой Павел Воля. «Happy Valentine’s Day», — ответила ему она.

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) Фев 14, 2018 в 2:33 PST

«С праздником всех влюбленных! Любовь-творит чудеса и меняет мир к лучшему», — уверен Евгений Плющенко. «Happy Valentine’s day . С праздником всех влюблённых,любите и берегите друг друга», — обратилась к подписчикам его жена. «All you need is Love!!! День всех ВЛЮБЛЕННЫХ, прекрасно, а все остальные 364 дня пусть будут днями ЛЮБЯЩИХ, - мам, пап, детей, внуков , жен, мужей, друзей, учителей, коллег. И не нужно дожидаться конкретного дня чтобы проявить нежность, заботу и еще и еще раз сказать о своих чувствах. Love! Peace! Tenderness!!!», — считает Лиза Боярская. Валерия поделилась забавным видео: «Всех, кто отмечает День влюбленных, - с праздником! Любовь - это желание все делать вместе, самое главное - вместе смеяться. У нас именно так, чего и вам желаем. А сегодня совместная праздничная тренировка».

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Фев 14, 2018 в 12:38 PST

Анастасия Заворотнюк поделилась совместным с мужем снимком: «С праздником! Любите, и пусть это всегда будет взаимно». Наталья Сенчукова — тоже: «Дорогие друзья!Живите в любви и будте счастливы!!!». «Мои дорогие, а вы подготовились ко встрече Дня Влюбленных? Мы-да! Шарики во всем доме и в гостевом. А вам какие мои фото нравятся больше? Где я одна или не одна? Я ненавижу одиночество с детства. Вот поэтому по жизни и не одна. И вам желаю любви! Порадуйтесь без злорадства. Если сможете...», — написала Анастасия Волочкова. «Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как двое подростков – я и ты. P.S. Любви вам», — написала в блоге Анастасия Костенко. «Всех с праздником! Настя, ты все знаешь», — ответил ей муж. Никита Пресняков и Наталья Подольская показали луки, в которых они отправятся на свидания с супругами. «Всех с днем Святого Валентина! БУДТЭ ЩАААСТЛИВЭЭЭ!!! Побежал на свидание», — написал муж Алены Красновой. «Ничего нет в этом мире значительнее ЛЮБВИ. Без нее все теряет смысл! Это хорошо, что есть такой день когда мы празднуем ЛЮБОВЬ! Когда мы признаем ее важность и значительность в нашей жизни! Лично я обожаю ЛЮБОВЬ! Любовь к маме, к сыну, к мужу, ко всей своей семье, к любимому делу, к морю , к горам..... Когда я думаю о своей любви, я становлюсь счастливой. Это фото сделано по-моему в 2012 году в Америке, а мы все те же, любовь моя. Пусть так и будет. И спасибо за сына», — призналась жена его папы, Владимира Преснякова. Леонид Агутин тоже поделился архивной фотографией: «Какую славную фоточку откопал! Поздравляю вас ею с Днем Влюбленных! Ну и всем, у кого нет аллергии, конечно, хороших, свежих морепродуктов!)) Австралия. Примерно 2003-2004г». «Мои родные и самые любимые,все ,кто верит и любит и поддерживает меня. С Днем Святого Валентина Вас и особенно мою родную доченьку,которая позвонила и поздравила меня,мою мамочку,а также ЛЮБЛЮ ВАС ВСЕХ ,кто ежедневно пишет добрые слова,не верит сплетням и даёт мне НАДЕЖДУ», — написала Дана Борисова. Алексей Ягудин публично признался супруге в любви: «В этот день, День Святого Валентина, желаю всем найти в жизни то, что я нашел в своей — вторую половинку, любовь, семью, понимание и гармонию — в лице @tatianatotmyanina! Не сидите на месте! Ищите, боритесь и вы обязательно будете счастливы».

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) Фев 14, 2018 в 7:37 PST

Сати Казанова обратилась к подписчикам: «С днём всех влюбленных, друзья! Надеюсь, что вы влюблены в себя и в жизнь и вообще. Лекарство от проблем в любви — это проявление большей любви. Потому что проблемы с любовью заключаются в том, что чем сильнее растет любовь, тем больше у человека растет желание отдавать, он желает достичь новых высот, больше охватить. В этом причина, почему человек всегда немного неудовлетворен в любви. Любите и будьте любимы не только в этот день. Всегда. фото @damir_zhukenov #деньсвятоговалентина #любовь #любовьесть #justlove #счастья»

Публикация от SATI ETHNICA (@satiethnica) Фев 14, 2018 в 7:38 PST

Дочка Лены Темниковой оценила аромат подаренного им букета. «С Днем святого Валентина вас. А какой аромат у вашего букета?))», — написала певица.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) Фев 14, 2018 в 2:38 PST

А дочь Ксении Бородиной — приревновала папу.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Фев 14, 2018 в 7:30 PST

«Раньше мне казалось , что любовь -это что -то такое бешеное, сильно эмоциональное, что обязательно должно быть взрывом эмоций, вечный адреналин ))) Сейчас я убедилась в том , что Любовь это кататься вместе с Горки с нашими детьми, Любовь это мчаться домой, чтобы поскорее увидеть, Любовь это путешествие вдвоём и каждую минуту интересно, Любовь называть его ласково Папа ( и мне это очень нравится, чтобы не говорили, типа это не секси) , Любовь это просыпаться и засыпать всегда вместе, уважать, делится сокровенными, когда Он лучший друг, самый близкий, когда даже ругаешься, но всегда знаешь это не конец, а это просто ссора, когда больше не надо ничего доказывать друг другу, когда пазл сошёлся . Конечно мы до сих пор эмоциональная пара, без этого никуда, но именно любовь она в нашем спокойствии , в наших детях, в нашем уважении к друг другу и нашей нежности», — обратилась телезвезда к Курбану Омарову. «Всех с днем влюбленных!! Только безграничная любовь является настоящей реальностью этого мира, все остальное лишь иллюзия! Знайте, я вас люблю, вы не одни в этой вселенной», — написала Виктория Боня, которая предпочитает не показывать фанатам своего бойфренда. Саша Project вспомнила, как все начиналось: «Видео 2 с половиной года назад, для моего любимого, после нашей первой встречи. Тогда я даже думать не могла, что мы будем вместе».

Публикация от САША PROJECT (@sasha__project) Фев 14, 2018 в 2:48 PST

«Мы часто в этот день не вместе, как и сегодня, работа у нас такая, любимый) Но наша утренняя зарядка с дочей на восходе солнца, и наши тебе видео поцелуи-больше всех слов любви, которые можно произнести», — написала Юлия Ковальчук. Нюша похвасталась мужчной, а Анна Седокова — букетом: «Еще один повод сказать #люблю, еще один раз понять, что лучше #тебя нет». «С Днем Святого Валентина, дорогие! Вне зависимости от того, есть у вас отношения или нет, сегодня можно сказать "я люблю тебя" всем, кто вам дорог. Уверена, многие давно не говорили это своим родителям, друзьям и родственникам. Что же до меня, то я в очередной раз хочу признаться в любви @karpovandrey. Спасибо, что ты у меня есть», — написала Екатерина Волкова. Елена Ваенга встречает праздник в неоднозначном настроении: «Прилетел валентин анварович . сьел мой завтрак, лекарства... подарил тЮлюпаны и улетел восвояси. я жду валентину марфовну с Чеховым и апельсинами... самого валентина я не жду... он мне нафиг не здался». В семье Дмитрия Маликова — двойной праздник. «"Спасибо за день, спасибо за ночь. Спасибо за сына и за дочь. Спасибо за то, что средь боли и зла, наш тесный мирок ты сберегла. Ты мне сберегла" #сднемрождениялюбимая #счастливывместе #однакоманда», — написал музыкант. У Елены Летучей — тоже. «Два года назад я сказала : "Да!" счастливый день! И наша любовь все сильнее! Желаю Всем любви», — написала она. Полина Диброва посвятила вдохновенные строки мужу: «Любовь может наполнять вас каждый день, лишь позвольте ей это делать.... Happy Valentines Day. И... Всем романтичного вечера ....», — написала она.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Фев 14, 2018 в 1:36 PST

Николай Басков относится к празднику с юмором: «С Днем всех влюбленных !!! Будьте счастливы и любимы. Веселая история от Дискотеки "Авария" и Николая Баскова».

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Фев 14, 2018 в 4:56 PST

Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Марина Газманова, Наталья Ионова, Алика Смехова, Елена Малышева, Игорь Николаев, певица Елка тоже поделились праздничными записями: