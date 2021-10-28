Вика Цыганова рассказала об испытаниях, которые ей пришлось перенести и для чего они были нужны

Звезда раскрыла, что часто болела в детстве, и даже перенесла клиническую смерть. Однако Вика Цыганова считает, что это испытания, предназначенные для нее – с их помощью она становится сильнее.

«Я болела много, и даже сейчас, во время подготовки и съемок «Суперстар!», я тоже болела. За три месяца я перенесла три операции: это было связано и с моей красотой, и с внешностью, зубами, и с вопросами, касающимися женского здоровья. Ну, так вот получилось, какие-то добровольные вещи, возможно, это какие-то мои личные испытания», – отметила она.

Певица призналась, что каждому – свое, и кто-то летит в космос, а кто-то должен справиться с самим собой, научиться смирению.

«Герою нужно пойти на войну, кого-то победить. Полететь в космос кому-то надо было, как Юле Пересильд. Я рада за нее искренне и просто счастлива, что есть такие девушки, отчаянные и мужественные. Ну, а кому-то нужно потерпеть, самого себя потерпеть, это тоже учит смирению. Боли — они как-то закаляют. Потому что, когда в жизни все сладко, вкусно, хорошо, ты начинаешь потихоньку превращаться в животное, а я бы не хотела быть животным, я все-таки хочу быть человеком», – подводит итог звезда.