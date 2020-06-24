Веснушчатый носик и невинный вид: Муцениеце показала сочное фото на фоне слухов о новом романе Прилучного

«Огогого сочная Агата какая», «Худенькая, хорошенькая) На вид 25», «Ох уж этот веснушчатый носик», «Как только развод.... и начинают фото выставлять полуобнаженные... Агата... зачем? Будь выше», «Больше делай такие фото, ты супер», «Чтобы он понял, кого потерял», «Офигела, ТАКОЙ КРАСИВОЙ БЫТЬ», «Фигура для мамы двоих детей просто отпад! Так держать красотка», «Вы такая худенькая», «Не зря по утрам бегала», — обсуждают поклонники актрисы.

Расставание Агаты Муцениеце и Павла Прилучного после 9 лет отношений стало для многих из них неожиданностью. Бывшие супруги не комментируют свою личную жизнь, но в Сети уже появились слухи о романе Павла Прилучного со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, с которой они работают вместе в одном из театральных проектов.

Павел и Агата познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и поженились уже через несколько месяцев. У экс-супругов растут сын Тимофей и дочь Мия. Пара официально развелась 15 июня 2020 года.