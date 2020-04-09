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Весь в отца: 6-летний сын Пугачевой и Галкина забавно спародировал Игоря Николаева

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Максим и Гарри Галкины

Фото: Instagram

Сам маэстро Николаев оценил юмор и талант Гарри Галкина.

Максим Галкин порадовал поклонников сразу двумя видеороликами со своими детьми Гарри и Лизой. Сначала он показал, как Лиза умело читает скороговорки, а несколькими часами позже опубликовал смешное видео с Гарри.

6-летний сын Пугачевой и Галкина так забавно спародировал друга семьи и своего крестного Игоря Николаева, что рассмешил отца. Для точности образа мальчик приклеил усы сделал пышную прическу и надел темные очки.

«Браво!», — прокомментировал Игорь Николаев. «Да, карантинить вам нескучно», — добавила Валерия.

А подписчики Максима Галкина отметили, что талантами Гарри пошел в отца. «Чудо», «Талант весь в папу», «Достойная смена подрастает», «А голос-то какой», «Будет как отец», — написали они в комментариях.

Все о семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой узнавайте из новостей на Passion.ru.

Фото и видео: Instagram

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