Весь в отца: 6-летний сын Пугачевой и Галкина забавно спародировал Игоря Николаева

Максим Галкин порадовал поклонников сразу двумя видеороликами со своими детьми Гарри и Лизой. Сначала он показал, как Лиза умело читает скороговорки, а несколькими часами позже опубликовал смешное видео с Гарри.

6-летний сын Пугачевой и Галкина так забавно спародировал друга семьи и своего крестного Игоря Николаева, что рассмешил отца. Для точности образа мальчик приклеил усы сделал пышную прическу и надел темные очки.