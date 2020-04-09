Весь в отца: 6-летний сын Пугачевой и Галкина забавно спародировал Игоря Николаева
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Фото: Instagram
Максим Галкин порадовал поклонников сразу двумя видеороликами со своими детьми Гарри и Лизой. Сначала он показал, как Лиза умело читает скороговорки, а несколькими часами позже опубликовал смешное видео с Гарри.
6-летний сын Пугачевой и Галкина так забавно спародировал друга семьи и своего крестного Игоря Николаева, что рассмешил отца. Для точности образа мальчик приклеил усы сделал пышную прическу и надел темные очки.
«Браво!», — прокомментировал Игорь Николаев. «Да, карантинить вам нескучно», — добавила Валерия.
А подписчики Максима Галкина отметили, что талантами Гарри пошел в отца. «Чудо», «Талант весь в папу», «Достойная смена подрастает», «А голос-то какой», «Будет как отец», — написали они в комментариях.
Все о семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой узнавайте из новостей на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram
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